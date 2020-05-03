محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطره، اليوم الأحد، إعادة محاكمة 9 متهمين بالتورط في أحداث العنف التي شهدتها مدينة أطفيح، في اغسطس 2013، لجلسة 2 يونيو.
وكانت محكمة جنايات الجيزة، قضت عام 2017، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، كما عاقبت 5 متهمين هاربين بالسجن المشدد 15 عاما.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم استعراض القوة والتلويح بالعنف، وحيازة أسلحة غير مرخصة، ومقاومة السلطات، وتكدير السلم العام، والانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجنايات تؤجل محاكمة 9 متهمين في "أحداث عنف أطفيح" لـ2 يونيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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