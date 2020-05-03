محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
واصلت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن حملاتها المكبرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لممارسات اخفاء السلع والتلاعب في أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجاري، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة.
أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط (959) قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط (202) قضية في مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار.
كما ضبطت الحملات 153مخالفة في مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية، وأغلقت مكان نشاط تعليمي مخالف.
نتائج جهود أجهزة وزارة الداخلية فى متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بحظر الحركة وتنظيم مواعيد الغلق خلال 24 ساعة
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب".
كانت هذه تفاصيل خبر للحد من "كورونا".. الداخلية تضبط 200 قضية احتكار وحجب سلع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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