ضبط 4 عاطلين سرقوا محتويات غرفة كهرباء موقع بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، 4 أشخاص حال ارتكابهم واقعة سرقة من داخل أحد المواقع تحت الانشاء.

البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة بمنطقة 120 فدان بدائرة القسم، لمتابعة الحالة الأمنية، تمكنت من ضبط (4 عاطلين " لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة ") وبحوزتهم (عتلة حديدية، 4 مفاتيح) حال استقلالهم سيارة "ربع نقل" قيادة أحدهم مُحمل عليها (12 فيوز كهربائي "جهد عالي"- 4 بارات نحاس- 2 خرطوشة 400 أمبير- 4 وصلة ربط محولة للكهرباء وجميعها "مجهولة المصدر").

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بمناقشة المتهمين عن مصدر المضبوطات اعترفوا بسرقتها من داخل غرف الكهرباء الخاصة بموقع أحد المشاريع "تحت الانشاء" بأسلوب "الفك" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم.

باستدعاء مدير المشروعات بالشركة المُسند إليها أعمال تركيب شبكات الكهرباء داخل المشروع تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.