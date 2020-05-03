ضبط عاطلين بحوزتهما بندقيتين وربع كيلو هيروين في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية إثنين من العناصر الإجرامية بالجيزة وبحوزتهما 2 بندقية آلية وطلقات نارية و 250 جرام لمخدر الهيروين بقصد الاتجار.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، أفادت قيام (عاطلان، لهما معلومات جنائية مسجلة-مقيمان بدائرة مركز شرطة كرداسة) بالاتجار في المواد المخدرة وحيازتهما أسلحة نارية متخذان من المنطقة الزراعية المتاخمة لقرية كومبرة بدائرة المركز مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين من خلال بعض الكمائن برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت إحداها عن ضبطهما وبحوزتهما (2 بندقية آلية و55 طلقة من ذات العيار و5 خزن آلية– 250 جرام لمخدر الهيروين) وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري لاستخدامه في حماية نشاطهما الإجرامي.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها.