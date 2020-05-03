شرطة التموين تضبط 1149 قضية تموينية متنوعة في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

وجهت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، في مجال متابعتها للأسواق عن ضبط 1149 قضية تموينية متنوعة (غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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