لتعذر حضورهم.. تأجيل إعادة محاكمة متهمي "فض اعتصام رابعة" لـ 1 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 2 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 74 متهمًا في قضية "فض اعتصام رابعة العدوية"، لجلسة 1 يونيو، لتعذر حضور المتهمين.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج، ومحمد السعيد.

يذكر أن المحكمة قضت في وقت سابق بالإعدام شنقا لـ 75 متهمًا من بينهم محمد البلتاجي، وعصام العريان، وعبد الرحمن البر، وكما قضت بالسجن المؤبد لمحمد بديع، وباسم عودة وآخرين، وكما قضت بأحكام بالمشدد لباقي المتهمين.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.