مصر | تأجيل تجديد حبس 3 من ألتراس أهلاوي في اتهامهم بالانضمام للمحظورة

قررت الدائرة الثانية ارهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار معتز خفاجي تأجيل نظر أمر تجديد حبس 3 متهمين من الالتراس اهلاوي في القضية رقم 770 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا في اتهامهم با لانضمام لجماعة محظورة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور. وذلك لجلسة 10 مايو الجاري.

كانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول في وقت سابق بحبس11 من مشجعي النادي الأهلي المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ "إحياء رابطة ألتراس أهلاوى"، 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات، وضمت قائمة المتهمين في القضية رقم 770 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، كلا من: شادي اشرف، وكريم تامر، ومحمد صلاح، وعبد الله خالد، وحسام شلبي، ومحمد جمال، ومحمد اسماعيل، وعبدالله علاء، ومصطفي كمال، ووليد عصام، وأحمد حسن.

يشار إلي أن النيابة العامة، أمرت بحبس عدد من مشجعي النادي الأهلي، علي ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة العامة في اتهامهم بمشاركة آخرين في إعادة إحياء رابطة ألتراس الأهلي.

ووجهت النيابة للمتهمين في القضية رقم 770 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، للمتهمين تهمة المشاركة مع آخرين في تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية والانضمام إلي جماعة إرهابية.

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وارتفع عدد المتهمين بـ" إعادة إحياء رابطة ألتراس الأهلى" لـ 31 متهمًا، بعدما أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بحبس11 جدد احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة فى اتهامهم بالتورط في إعادة إحياء رابطة الألتراس.

وذكر مصدر قانوني، أن المتهمون يواجهوا ارتكاب عدة جرائم أبرزها الاشتراك في تأسيس وتولى وقيادة جماعة مخالفة للقانون، والتخطيط لإعادة إحياء رابطة ألتراس أهلاوي الخارجة عن القانون، والتخطيط لإحداث أعمال شغب، والدعوة للتجمعات والتظاهر، والدعوة لأفكار متطرفة في الأندية الرياضية، ونشر بيانات تحريضية ضد الدولة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.