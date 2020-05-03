مصر | سيارة قمامة.. التحقيقات تكشف تفاصيل مصرع طفل دهسا بفيصل

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر سيارة قمامة.. التحقيقات تكشف تفاصيل مصرع طفل دهسا بفيصل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات نيابة جنوب الجيزة، حول مصرع طفل دهسا تحت عجلات سيارة بمنطقة فيصل، أن الطفل كان يلهو بدراجته بالشارع، وذلك وفقا لما أدلي به شهود العيان، بأن الطفل كان يقود دراجة ويلعب بالشارع، فصدمته السيارة، مما أسفر عن مصرعه في الحال، وفر قائد السيارة هاربا عقب الحادث.

وأضاف شهود العيان أن سائق سيارة نقل خاصة بجمع القمامة هو من دهس الطفل، وأدلوا بأوصافها لرجال المباحث، كما تم تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث.

بدأت الواقعة حين تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد مصرع طفل في حادث مروري، بمنطقة فيصل.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الطفل الضحية أثناء لهوه بالشارع، صدمته سيارة نقل، خاصة بجمع القمامة، مما أسفر عن مصرعه في الحال، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه سائق السيارة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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وفي سياق متصل، ألقت الأجهزة الامنية من القبض على أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالإشتراك مع شقيقه بتحويل مدخرات المصريين العاملين بالخارج بطرق غير مشروعة.

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة دارالسلام بمحافظة سوهاج) لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال التحويلات المالية غير المشروعة، وذلك من خلال قيام شقيقه المقيم بإحدى الدول العربية بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة محل إقامته والعمل على توصيلها لذويهم مقابل عمولة "مما يعد عملًا من أعمال البنوك".

وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى (2،000،000) إثنان مليون جنيه مصرى وبمواجهته أقر بنشاطه غير المشروع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كما استولى على 20 مليون جنيه بدعوى توظيفها، لهذا السبب ضُبط صاحب شركة دعاية وإعلان لقيامه بالاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على المبلغ في محافظة الإسكندرية.

وتبلغ لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية، مننائب رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الاستثمار العقاري، وآخرين بقيام مدير مبيعات بشركة تسويق وصاحب شركة دعاية وإعلان، مقيم بمحافظة الإسكندرية، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين.

واتخذ المتهم من مقر الشركة خاصته الكائنة بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية، مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وقيامه بتلقي مبالغ مالية من الشاكين بلغت 20 مليون جنيه بزعم توظيفها واستثمارها لهم في تجارة الإلكترونيات وأجهزة المحمول مقابل حصولهم على نسبة ربح شهرية، إلا أنه لم يفِ بوعده وتهرب منهم وامتنع عن رد المبالغ المالية التي تحصل عليها منهم.