أخبار مصر | "خطة البرلمان" توافق على فرض رسوم جديدة على التبغ الخام والمُصنعة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر "خطة البرلمان" توافق على فرض رسوم جديدة على التبغ الخام والمُصنعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، حيث يتضمن زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، وذلك فضلا عن استحداث وفرض رسوم جديدة.

وتضمن مشروع القانون:

- فرض رسوم على التبغ الخام أو غير المُصنع.

- ‏فرض رسوم على فضلات التبغ، بكل أشكاله.

- فرض رسوم جديدة على التبغ المُصنع أو أبدال تبغ مصنع، وتبغ متجانس أو مُجدد.

- ‏ وطفرض رسوم على تبغ الشيشة وخلاصات وأرواح تبغ.

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- كما يقضى المشروع بفرض فرض رسوم على التبغ الخام أو غير المُصنع، وفضلات التبغ، بكل أشكاله بواقع (1.5) جنيه عن كل كيلو جرام صافى، والتبغ المُصنع وأنواع أخرى من تبغ مُصنع أو أبدال تبغ مصنع، وتبغ متجانس أو مُجدد، وتبغ الشيشة وخلاصات وأرواح تبغ، بواقع 3 جنيها على كل كيلو جرام صافى.

وأحال الدكتورعلى عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، البيان الذى ألقاه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء حول الأسباب والظروف التى أدت الى اعلان حالة الطوارىء فى البلاد لمدة ثلاثة اشهر، إلى اللجنة العامة لدراسته وإعداد تقرير عنه يعرض على الجلسة العامة.

• الإرهاب وكورونا أسباب إعلان حالة الطوارىء

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال استعراضه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، إن أسباب قرار إعلان حالة الطوارىء فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من يوم الثلاثاء 28 إبريل 2020، هو مواجهة ومحاربة الإرهاب، بالإضافة إلى ظروف مواجهة الدولة لوباء فيروس كورونا المستجد الذى يعانى منه العالم كله.

واضاف رئيس الوزراء، في كلمته أمام البرلمان: أن القوات المسلحة تواجه جماعات إرهابية تساندها قوى خارجية تستهدف النيل من مصر، وسيخيبب الله أملهم، قائلا: "نثق ثقة كبيرة فى مساندة الشعب المصر لجيشه وشرطته فى مواجهة الإرهاب، ولتمكين الدولة من تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق الحماية الاجتماعية لجميع أبناء شعب مصر".

وتابع: "تدركون حجم التحديات التى خلفها الوباء الذى يجتاح العالم الآن وهو فيروس كورنا المستجد، ندعو الله أن يسلم شعوب العالم منه فى أقرب وقت"، مضيفًا: "تأثرنا بتداعيات هذا الوباء ووضعنا خططنا الاحترازية سابقين دول العالم، ليحفظ الله مصر من الأرقام الكبيرة فى الإصابات والوفيات التى وصلت إليها بعض الدول، فهناك أنشطة تأثرت بهذه التداعيات، وهناك من توقف إنتاجه من المصانع تأثرا بالتداعيات، والحكومة وضعت سيناريوهات لتجاوز الأزمة، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية،وأن يلتزم الجميع بالإجراءات التى حددتها الحكومة ووزارة الصحة حفاظا على أرواح المواطنين وسلامتهم وسلامة ذويهم وحماية الوطن".

واستطرد مدبولى: فى ضوء كل ما تقدم قرر مجلس الوزراء بكامل هيئته الموافقة على إعلان حالة الطوارىء لمدة ثلاثةأاشهر اعتبارا من الثلاثاء 28 إبريل 2020، وتجدد الحكومة التزامها بالا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذى يضمن التوازن فى حماية الحريات العامة وحماية الوطن، وإعمالا بالمادة 144 من الدستور نرجو التفضل بالموافقة على إعلان حالة الطوارىء، ليسهل استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة فى مواجهة الإرهاب والتمكين من استمرار عملية التنمية فى جميع ربوع مصر".