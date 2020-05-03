أخبار مصر | رواد السوشيال ميديا يهاجمون الكذاب جمال عيد: "يا خاين يا عميل ارحمنا"

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر رواد السوشيال ميديا يهاجمون الكذاب جمال عيد: "يا خاين يا عميل ارحمنا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه رواد مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، رسائل شديدة اللهجة وصفعات قوية على وجه الناشط الوهمي جمال عيد، بشأن إدعاءاته وكذبه.

وقال رواد السوشيال: "هي دي حقوق الإنسان هو ده التكاتف الإنساني هي دي الشعارات الجوفاء اللي بتنادوا بيها

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يا كذاب هو حضرتك عايز تساوي الإرهاب والإرهابيين بالمرضى اللي بتطالب بإخلاء سبيلهم حتى لو في دولة تانية".

وأضاف رواد مواقع التواصل: "هي دي الإنسانية اللي قرفتونا بيها.. نحن نهدي ما كتبته إلى أولياء نعمتك اللي بتتلقى منهم الأموال".

وأوضح: "يا كذاب إرحمنا.. يا خاين يا عميل.. كفاية عبارات جوفاء لا تعمل بها.. ارحموا الشعب المصري".