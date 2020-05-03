أخبار مصر | الأزهر: القوات المسلحة حققت نجاحات باهرة فى القضاء على الإرهاب

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الأزهر: القوات المسلحة حققت نجاحات باهرة فى القضاء على الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعرب الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، عن إشادته بالأعمال البطولية التى يخوضها أبطال القوات المسلحة والشرطة في حربهم ضد الإرهاب، وما يحققونه من نجاحات في القضاء على العناصر والتنظيمات الإرهابية في سيناء.
وأكد الأزهر الشريف أن جهود وبسالة القوات المسلحة والشرطة خلال اليومين الماضيين للثأر لشهداء الوطن تبرهن على كفاءة وجاهزية هؤلاء الأبطال وقدرتهم على مواصلة الجهود في القضاء على الإرهاب ودعم جهود الدولة المصرية في تنمية سيناء.
ونعى الأزهر الشريف ضباطنا وجنودنا البواسل الذين سقطوا جرَّاء هذه الجهود والمداهمات، ليلحقوا بركب الشهداء ويسطِّروا بطولات حافلة في سجل الشرف والدفاع عن الوطن، سائلًا المولى -عز وجل- أن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل.
وأكد المرصد أن الشعب المصري على وعيٍ كافٍ بما يحاك له خلف الأَكَمة، وأن جموع الشعب المصري يقفون خلف مؤسساتهم الرسمية في هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ مصرنا.
وتوجه المرصد إلى الله -تعالى- أن يرحم الشهداء، وأن ينزلهم منازل الأبرار، وأن يشفي المصابين، ويلبسهم ثوب الصحة والعافية، وأن يحفظ مصرها وشعبها من كل مكروهٍ وسوء.
وقال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، إن الجماعات التكفيرية والإرهابية سعت خلال الأعوام الماضية وتحديدا منذ هجمات 11 سبتمبر إلى تكثيف نشاطها الإرهابي والدموي خلال شهر رمضان المعظم، وتحويل مناسبة الشهر الكريم إلى برك من الدماء لتكدير صفو العالم الإسلامي، وهو ما دفع حسب تقرير حديث للمرصد إلى محاولة كثير من المراكز البحثية والأكاديمية لافتراض وجود علاقة ارتباط سببية بين الشهر المعظم وتزايد مؤشرات العمليات الإرهابية خلال هذا الشهر مقارنة ببقية الأشهر الأخرى.
وأكد المرصد على أن شهر رمضان المعظم كشف حقيقة عقيدة تلك الجماعات الإرهابية، وكشف زيف دعواتها مرارًا وتكرارًا ومدى ارتكابها للعديد من الجرائم بحق المسلمين بوجه خاص وبالبشرية بوجه عام، حيث تسعى جماعات الإرهاب والتكفير إلى تنغيص مناسبة الشهر الكريم واستغلال المسلمين بأداء فرائض الصوم وشعائر هذا الشهر الكريم، ومن ثم انهالت جماعات التكفير في السير في مسارين مختلفين لتكدير شهر رمضان الأول يعتمد على فتاوى التكفير والتحريم والتي يتم إطلاقها بشكل متزايد ومتسارع خلال هذا الشهر لتضليل عموم المسلمين عن أداء بعض الشعائر أو الطقوس خلال الشهر الكريم، أو من خلال إطلاق فتاوى استباحة إراقة الدماء ونهب الأموال والثروات بدون وجه حق، وهي كلها فتاوى تعارض وتناقض حقيقة مقاصد الشريعة الإسلامية السمحة.