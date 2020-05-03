أخبار مصر | فوائد الفواكه للصائم في شهر رمضان (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر فوائد الفواكه للصائم في شهر رمضان (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم بوابة الخليج 365 الالكترونية، نصائح يومية للمواطنين للمساعدة على الصيام خلال شهر رمضان المبارك خاصة في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا في البلاد، وجاءت النصائح تحت عنوان "صومًا مقبولًا ومناعة قوية".

ونصيحة اليوم عبارة عن أنواع فاكهة تمد الجسم بالطاقة والنشاط وتزود من الجهاز المناعي خلال صيام رمضان وتتضمن الأتي:

1- المشمش: الأكثر أهمية فى استعادة الطاقة لأحتوائه على كمية جيدة من الحديد والبوتاسيوم، ويفضل انضمامه لمائدة الإفطار لأثره فى تعزيز عملية الهضم.

2- الخوخ: غنى بالألياف والفركتوز بالإضافة إلى المعزز للطاقة، هذا ويساعدد الخوخ ايضًا فى حماية المعدة من الالتهابات التى حدثت بسبب التغير فى فترة تناول الطعام.

3- الفواكه الحمضية: يعد ضم كوب من هذا العصير لمائدة الإفطار الخيار الأفضل فأنت ستحصد على الفسفور والكالسيوم جنبًا إلى جنب مع الألياف وفيتامين "c".

4- البطيخ: القاتل للجوع غير الحقيقى الذى قد يشعر به الفرد بعد الإفطار والعشاء، فكوب من عصيره يعطيك شعور الشبع.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1522 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1970 حالة، من ضمنهم الـ 1522 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 298 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 6193 حالة من ضمنهم 1522 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و415 حالة وفاة.