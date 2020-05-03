أخبار مصر | عاجل.. فتوى من شيخ الأزهر بشأن التجمعات في ظل كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. فتوى من شيخ الأزهر بشأن التجمعات في ظل كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال فضيلة الإمام أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في رسالته العاشرة عبر برنامجه الرمضاني «الإمام الطيب»: إن الذين يزعمون أنهم يتوكلون على الله ولا يعنيهم أن يطبقوا أو يأخذوا بالأسباب إنما يخالفون القرآن الكريم والسنة النبوية مخالفة صريحة.

وتابع: الذين يقولون أننا نتوكل على الله وهذا يكفي، وبالتالي لا يهمنا أن نخرج أو أن نذهب إلى التجمعات فكل ذلك بيد الله وأن كورونا هذه أمرٌ لو شاءه الله سيكون، إن هؤلاء في الحقيقة يخالفون القرآن الكريم والسنة النبوية، ويعرضون حياتهم وحياة الأخرين للخطر. وأكد أن الإسلام يهتم بالعمل وبقيمته ولا يربطه أبدًا بالنتائج وبما سيترتب عليه من آثار، إنما مجرد العمل هذا هو المطلوب ولكن مع التوكل على الله سبحانه وتعالى.

وأوضح أن الأسباب والمسببات مأمور بها شرعًا وعلينا ألا نعتقد أن الأسباب تفعل بذاتها المسببات، لأن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالتأثير في الكون، ولا يقع تأثير شيء في شيء إلا بإذنه -سبحانه وتعالى- وبقدرته، لأن قدرته شاملة وعامة وتشمل الجميع. Advertisements ويذاع برنامج «الإمام الطيب» على عدد من القنوات في مصر والعالم العربي، بالإضافة إلى الصفحة الرسمية لفضيلة الإمام الأكبر على «فيسبوك»، وقناة فضيلته الرسمية على اليوتيوب، والصفحات الرسمية للأزهر ‏الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي. اقرأ أيضًا..