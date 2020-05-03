أخبار مصر | الأزهر يشيد ببسالة القوات المسلحة في الثأر لشهداء الوطن

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الأزهر يشيد ببسالة القوات المسلحة في الثأر لشهداء الوطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تابع مرصد الأزهر قيام القوات المسلحة الباسلة بتنفيذ 22 مداهمة، و16 عملية نوعية، لتطهير أرض سيناء الحبيبة من البؤر الإرهابية، ما أسفر عن استشهاد وإصابة (4) ضباط و(3) ضباط صف، و(8) جنود، أثناء الاشتباك مع العناصر الإجرامية، بعد أن كبَّدوا العناصر التكفيرية خسائر فادحة في الأرواح، أدَّت إلى مقتل (126) تكفيريًا.

وأشاد الأزهر بجهود القوات المسلحة، وبطولة أبنائها الذين يقدمون النَّفس والنَّفيس، والغالي والرخيص، في حربهم مع الإرهاب، سعيًا لاستقرار مصر وسلامة أمنها وأرضها.

وأكد المرصد أن الشعب المصري على وعيٍ كافٍ بما يحاك له خلف الأَكَمة، وأن جموع الشعب المصري يقفون خلف مؤسساتهم الرسمية في هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ مصرنا. Advertisements