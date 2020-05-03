أخبار مصر | وزيرة التخطيط: تأثير أزمة كورونا فاق "الكساد الكبير"

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر وزيرة التخطيط: تأثير أزمة كورونا فاق "الكساد الكبير" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المؤسسات الدولية توقعت أن تكون مصر الدولة الوحيدة بالعالم التي تحقق معدل نمو إيجابى، وذلك في ظل أزمة كورونا التي كانت لها آثار كبيرة على الاقتصاد العالمى.

وأشارت "السعيد" خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، اليوم الأحد، لعرض خطة التنمية للسنة المالية 20202021، إلى أن صندوق النقد الدولى توقع تحقيق مصر معدل نمو يبلغ 2% هذا العام، في حين أن مؤسسات أخرى توقعت أن يصل معدل النمو في مصر إلى 4 %، وهو ما يتوافق مع توقعات وزارة التخطيط، وذلك نظرا لخروجنا من برنامج إصلاح اقتصادي صعب.

وأوضحت الوزيرة أن مؤشرات الاقتصاد المصري كانت جيدة للغاية حتى منتصف مارس 2020، لافتة إلى أن الربع الأخير من العام المالي الحالي من أبريل إلى يونيو 2020 ستكون الأكثر تراجعا نظرا لتبعات أزمة كورونا على مستوى العالم.

وتابعت: أن تأثير أزمة كورونا كان أكبر بكثير من تأثير الكساد الكبير في عشرينات القرن الماضي وأكبر من الأزمة المالية العالمية في 2008، مشيرة إلى أن أزمة الكساد الكبير أثرت على الاقتصاد العالمي بنسبة تراجع بلغت 4.9 % في حين بلغ تأثير الأزمة المالية العالمية 4.6 %، إلا أن المؤسسات المالية العالمية توقعت أن يكون تأثير أزمة كورونا على الاقتصاد العالمي تراجعا بنحو 7 %.

وأضافت أن مصر كانت تسير بخطى ثابتة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث بلغت توقعات معدل النمو الوصول إلى 5.8 %، وانخفاض معدل البطالة إلى 8 %، كما تراجع عجز الميزان التجاري 26 %، وحققت السياحة 11 حوالي 11 مليار دولار حتى مارس 2020.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1522 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1970 حالة، من ضمنهم الـ 1522 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 298 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 6193 حالة من ضمنهم 1522 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و415 حالة وفاة.