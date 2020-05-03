أخبار مصر | انطلاق أولى سلسلة حوارات الشباب مع الشخصيات العامة "أون لاين"

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر انطلاق أولى سلسلة حوارات الشباب مع الشخصيات العامة "أون لاين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت فعاليات سلسة من الحوارات الشبابية مع المسؤولين والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة تحت عنوان "معاك أون لاين"، لمجموعة من أبرز الشخصيات العامة والمسئولين بالمجتمع، وذلك عبر راديو وزارة الشباب والرياضة، وقناة اليوتيوب الخاصة بالوزارة.

وانطلقت اليوم أولى اللقاءات فى تمام الساعة الواحدة ظهرًا على راديو الوزارة بحوار مفتوح مع الدكتور على جمعة مفتي الديار المصرية الأسبق، أجاب الشيخ علي جمعة فيها علي الأسئلة التي سبق وقام الشباب بإرسالها علي الموقع المخصص بالأسئلة، من المقرر أن تذاع مساءً على قناة وزارة الشباب والرياضة على موقع "اليوتيوب" الخاص بوزارة الشباب والرياضة.

وقامت وزارة الشباب والرياضة بتخصيص رابط اليكتروني بالبوابة الإليكترونية للوزارة حيث يطرح الشباب الأسئلة التى يرغبون الاستفسار عنها يعقبها تحديد المسئول والشخصية العامة للإجابة عن تلك الأسئلة www.emys.gov.egmoyonline

الجدير بالذكر أن اللقاءات تستهدف فتح حوار مع الشباب حول أبرز القضايا العامة التى تشهدها البلاد خلال الآونة الراهنة، والتعرف على المحطات الرئيسية المؤثرة فى مسيرة الشخصيات العامة التي سيتم استضافتها، والتى تمثل قدوة ونموذج يحتذى بها داخل المجتمع.

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يأتى ذلك فى إطار سلسلة المشروعات والبرامج التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة "أون لاين" للنشء والشباب عبر البوابة الإليكترونية للوزارة وقناة اليوتيوب والصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن مجموعة الاجراءات الاحترازية المتخذة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وضمن توجه الوزارة نحو التحول الرقمي لمشروعاتها والوصول لأكبر عدد من المستفيدين من برامجها.

وكانت أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن خطة الفعاليات الثقافية والفنية، خلال شهر رمضان المبارك، والتى تأتى ضمن استراتيجية الوزارة بإبراز دور الإبداع فى بناء الانسان وتنمية الوعى، وتشمل أنشطة متنوعة يتم تنفيذها on line، على الموقع الرسمى للوزارة.

وأوضح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة حرصت فى خطتها على ضرورة استمرار الرسالة التنويرية لها، وانتقاء الفعاليات التى تهدف إلى الحفاظ على الهوية وتنمية الوعى وتبرز دور الإبداع فى بناء الانسان، بما يتناسب مع أجواء الشهر المعظم، والإجراءات الاحترازية التى وضعتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتتضمن الفعاليات التى يتم تنظيمها مسابقات دينية وثقافية على بوابة مصر للشباب والرياضة، منها مسابقة بحثية عن السيرة النبوية (عبر.... ودروس ) بهدف حث الشباب على البحث والاطلاع والقراءة في سيرة النبي ( صلى الله عليه وسلم ) والتحلي بصفاته واخلاقة، وتدور المسابقة حول قيام الشباب من سن 18 حتى 40 سنة بإعداد دراسة بحثية عن السيرة النبوية والدروس المستفادة منها بحيث لا يزيد البحث عن ثلاثون صفحة، ورفع البحث على بوابة مصر للشباب والرياضة بعد استيفاء استمارة المشاركة.