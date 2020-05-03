أخبار مصر | التضامن: نشاط مكثف لمؤسسات رعاية الأطفال بلا مأوى في رمضان

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر التضامن: نشاط مكثف لمؤسسات رعاية الأطفال بلا مأوى في رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في إطار خطة برنامج حماية الأطفال والكبار والذي تنفذه وزارة التضامن الإجتماعي، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، حرصت مؤسسات رعاية الأطفال بلامأوي في المحافظات المستهدفة على خطة للبرامج والانشطة خلال شهر رمضان الكريم بما ينمى مهارات ومواهب الأبناء، حيث قامت مؤسسة الحرية للبنين بالقاهرة على عمل دورى لنشاط الكشافة بين أبنائها بهدف تنمية قدراتهم وتعديل سلوكهم، بالإضافة إلى ممارسة النشاط الرياضى والترفيهى اليومى والذى يعتمد على ممارسة أنشطة تعمل على تفريغ الطاقة والتعبيرعن النفس وتعزيز الانتماء والتسامح.

كما حرصت مؤسسة دار التربية للبنين بالشرقية على ممارسة رياضة كرة القدم وإقامة دوري بين الأبناء، بالإضافة إلي ممارسة بعض الحرف التدريبية، حيث يقوم أبناء المؤسسة بالتدريب علي ممارسة الأعمال الكهربائية وكذلك تصنيع الدوائر الكهربية.

أما عن مؤسسة دار فتيات العجوزة فقدت اعتمدت على إقامة بعض الندوات والتى تستهدف بدورها تعديل سلوكيات الفتيات ومعرفة البنات بحقوقهن وواجباتهن وطرق التعامل الإيجابية وإحترام الكبير والعطف على الصغير كل تلك المهارات تضمنتها ندوة تثقيفية تحت عنوان (نبذ العنف).

كما نفذت دار القاصرات بالقاهرة عدد من الانشطة خلال شهر رمضان المبارك منها علي سبيل المثال ندوات توعوية دينية وتجهيز وتقديم لوحات إرشادية وتنفيذ انشطة رمضانية ومسابقات فنية ورياضية.

ويذكر أن وزارة التضامن الإجتماعي تنفذ برنامجا متكاملا لحماية الاطفال والكبار بلا مأوى خلال إنتشار 17 وحدة متنقلة تعمل في 13 محافظات للحد من ظاهرة الاطفال والكبار بلامأوي بالاضافة لتطوير 6 مؤسسات لرعاية الاطفال بلامأوي وبتمويل يصل إلى 164 مليون جنيه تتحمل الوزارة 50 مليون جنيه ويتم توفير باقي التمويل بالشراكة مع صندوق تحيا مصر.

Advertisements

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، امس السبت، عن خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1522 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1970 حالة، من ضمنهم الـ 1522 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 298 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 6193 حالة من ضمنهم 1522 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و415 حالة وفاة.