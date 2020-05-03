أخبار مصر | "الأطباء" تطالب بتطبيق إجراءات الحماية للطواقم الطبية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر "الأطباء" تطالب بتطبيق إجراءات الحماية للطواقم الطبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت نقابة الأطباء، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بتفعيل تطبيق بعض الاجراءات الإحترازية الإدارية الخاصة بالطواقم الطبية العاملة بمستشفيات العزل والحجر الصحى لحمايتهم من التعرض للعدوى في مواجهتها لوباء كورونا وإصابة العديد منهم وهم خط الدفاع الأول للمجتمع.

جاء ذلك نظرا للأخطار التى تتعرض لها الطواقم الطبية فى مواجهتها لوباء كورونا وإصابة العديد منهم وهم خط الدفاع الاول للمجتمع كله، ومن واقع ملاحظات الأطباء العاملين بمستشفيات العزل والحجر الصحي.

وأضافت النقابة في بيان اليوم الاحد، أن هذه الاجراءات مطبقة بالفعل ببعض الجهات وغير مطبقة بجهات اخرى، لذا طالبت بالآتي:

1- التأكيد على إستثناء الفئات الآتية من العمل بمستشفيات العزل أو الحجر الصحي:

_ من يزيد عمره عن خمسين عام.

_ أصحاب الأمراض المزمنة مثل (سكري - ضغط - ربو - أمراض القلب - أمراض مناعة...).

_ السيدات الحوامل.

_ الأمهات لأطفال أقل من ۱۲ عاما.

_ مطلوب مراعاة معايير مكافحة العدوى عند إستخدام مكيفات الهواء المركزية، بحيث لا ينتقل الهواء من الأماكن الملوثة إلى المناطق النظيفة.

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2- مراعاة تسكين الطواقم الطبية في غرف يراعى فيها وجود عدد قليل بكل غرفة، مع ضرورة التباعد بين الأسرة، وإتخاذ جميع الإحتياطات المطلوبة بمكافحة العدوى.

3- بعد إنتهاء مدة عمل الفريق الطبي بمستشفى العزل، مطلوب مراعاة إتخاذ الإجراءات الآتية:

_ يتم عزل عضو الفريق الطبي، ويتم أخذ مسحة PCR منه فإن جاءت النتيجة سلبية يستمر العزل لمدة 48 ساعة ثم تؤخذ مسحة أخرى، فإذا جاءت سلبية يتم السماح له بالعودة لمنزله.

_ حال وجود عجز في الكواشف الخاصة بالمسحات، يمكن الإكتفاء بعمل مسحة واحدة، فاذا جاءت سلبية

يخير العضو بين عزل نفسه بمنزله أو توفير أماكن للعزل (مدن جامعية - نزل شباب - فنادق) لمدة ۱4 يوما، حيث أن بعض أعضاء الفريق الطبي لا تتوافر في منازلهم مقومات العزل المطلوبة.