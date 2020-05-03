أخبار مصر | وزير القوى العاملة: صرف 65 مليون جنيه لـ 56 ألف عامل يعملون في 275 منشآت

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير القوى العاملة: صرف 65 مليون جنيه لـ 56 ألف عامل يعملون في 275 منشآت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة يقوم حاليا بصرف الدفعة الثانية من إعانات الطوارئ للعاملين من قطاع السياحة وتصل إلي 7 ملايين و762 ألفاً و370 جنيها، لنحو 7 ألاف و314 عاملاً يعملون في 70 منشأة متضررة من فيروس " كورونا " المستجد، وذلك بنسبة 100% من الأجر الأساسي للعاملين، وهو الحد الذى قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت فى التأمينات بحد أدنى 600 جنيه ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف مرتبات العمالة المنتظمة بقطاع السياحة المتضررة من (كوفيد-19).

وقال الوزير : إنه بذلك يصل إجمالي صرف الدفعتين الأولي والثانية من إعانات السياحة خلال أسبوع إلي 64 مليونا و979 ألفا و893 جنيها ، لنحو 56 ألفا و282 عاملا يعملون في 275 منشأة سياحية.

وأوضح وزير القوي العاملة ، أن إجمالي أعداد المتقدمين بقطاع السياحة للصندوق لصرف الإعانات المتضررين من وباء كورونا وصل حتي الآن 3800 منشاة، وبعد صرف الدفعتين يتبقي 3525 منشأة سياحية جاري استكمال بياناتها تمهيدا للصرف.

وأضاف سعفان أنه تم وضع قواعد خاصة لقطاع السياحة بالاتفاق بين وزارات القوى العاملة والسياحة والتخطيط والتنمية والاقتصادية خلال اجتماعهم الأخير لإعانة ذلك القطاع ، وفقاً لها تتم تقديم الطلبات إلى الاتحاد العام للغرف السياحية لمراجعتها وتقديمها إلى الصندوق والذى بدوره يقوم بمراجعتها مع التأمينات الاجتماعية، وعلى أثره يتم الصرف للمنشآت المتعثرة بموجب شيكات أو تحويلات بنكية على الحساب الخاص بها .

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ووجه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، رسالة تهنئة لعمال مصر بمناسبة الاحتفال بعيد العمال أول مايو، مشددا علي الدور الكبير الذي يقومون به وبذلهم للكثير من التضحيات ومواصلة عملية الإنتاج في الظروف التي يمر بها العالم، ومصر من جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقدم وزير القوي العاملة رسالة حب وتقدير لكل عامل علي أرض مصر بهذه المناسبة، اعترافا بأهمية دور العمال في البناء، مؤكدا أن التجارب أثبتت أنه لا ازدهار لبلد دون عرق وجهد أبنائه في دفع عجلة الإنتاج إلى الأمام وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات المصرية.

وقال الوزير : إن عمال مصر حققوا لبلدهم مكانة مرموقة في العالم تشهد لهم وتؤكد جدارة وعظمة المصريين، بهد أن حققوا بسواعدهم تنفيذ المشروعات العملاقة التي شهد لها العالم ، وعبرت مصر بقيادتها السياسية وعمالها ومعهم كل فئات الشعب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم خلال السنوات الأربع الماضية كحل حتمي لتحقيق التنمية المستدامة، ووضع الدولة المصرية على خارطة الطريق الصحيح لتحقيق التنمية الشاملة، ما أسهم فى امتصاص الآثار السلبية لفيروس كورونا ، وكانت مصر سباقة في اتخاذ الإجراءات الاحترازية علي المستويات الصحية والاجتماعية والاقتصادية وعدم المساس بعمال القطاع الخاص في تلك الظروف التي يعيشها العالم ومصر بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأكد وزير القوي العاملة أن العامل المصري هو ثروة الوطن الحقيقية ومحور التنمية ، وقاعدة الانطلاق نحو مستقبل أفضل، لافتا إلي أن تعاليم كل الديانات السماوية أوصت أن العمل عبادة ، فيا عمال مصر أخلصوا وأتقنوا في عملكم ، وأعلموا أن وطنكم ينتظر ثمرة جهودكم ، عملا دؤوبا وإنتاجاً وفيراً ، يحرص علي أن تكون حقوقكم دوما بإذن الله مصانة.