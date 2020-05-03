أخبار مصر | 'هيكل' يلتقي الإعلاميين الأفارقة العالقين بالقاهرة: أنتم في بلدكم الثاني مصر

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر 'هيكل' يلتقي الإعلاميين الأفارقة العالقين بالقاهرة: أنتم في بلدكم الثاني مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقي أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، بمقر الوزارة اليوم، بعدد من الإعلاميين الأقارقه، الدارسين بمركز التدريب والدراسات الإعلامية، والعالقين بعد انتهاء دورتهم، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، وتوقف حركة الطيران.

ورحب "هيكل" بالإعلاميين الأقارقة، وبوجودهم في بلدهم الثاني مصر، مؤكدًا عمق العلاقات المصرية مع دول حوض النيل كافة، وبخاصة السودانية.

ووجه "هيكل" بضرورة توفير كافة احتياجات ومتطلبات الدارسين، وتقديم كل سُبل العناية على نفقة الوزارة، وذلك لحين عودتهم لبلادهم سالمين، مؤكدًا أن الوزارة في اتصال دائم بوزارة الخارجية، لمتابعة موقف الإعلاميين الأفارقه العالقين في مصر.

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وأكد وزير الدولة للإعلام، أن الوزارة ملتزمة بتفعيل الدورات في المواعيد المقررة دون توقف، إلى جانب تحديث وتطوير عدد من المضامين الجديدة، والتي تتناسب مع تطور العمل الإعلامي، وذلك لتقديم أكبر استفادة للدارسين.

وفي نهاية اللقاء، قدّم الدارسين الشكر علي الاستفاده العلمية التي حصلوا عليها من الدورة، وعلى العناية المستمرة أثناء وبعد انتهاء الدورة التدريبية، وحفاوة الاستقبال.

وكانت تداعيات أزمة كورونا قد بدأت خلال وجود الدارسين الأفارقه بمركز التدريب والدراسات الإعلامية الأفارقة بوزارة الدولة للإعلام، وتم سفر جميع الدارسين باستثناء إعلامي بالإذاعة السودانية، وإعلامي بالتلفزيون السوداني، وإعلامي من دولة النيجر؛ حيث أُغلقت خطوط الطيران والحدود قبل سفرهم.