أخبار مصر | 5 آلاف عامل غير منتظم يصرفون المنحة من مؤسسة مصطفى وعلي أمين

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر 5 آلاف عامل غير منتظم يصرفون المنحة من مؤسسة مصطفى وعلي أمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت مؤسسة مصطفي وعلي أمين الخيرية برئاسة صفية مصطفي أمين صرف منحة العمالة غير المنتظمة لنحو 5000 عامل، ووصل عدد ما قاموا بالصرف من 26 أبريل الماضي حتي الآن نحو 2960 عامل ، وذلك بالتعاون مع وزارة القوي العاملة.

وتستمر المؤسسة في صرف باقي العدد عن طريق البريد وفقا لجدول زمني تفاديا للزحام أمام منافذ الصرف.

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ووجه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، رسالة تهنئة لعمال مصر بمناسبة الاحتفال بعيد العمال أول مايو، مشددا علي الدور الكبير الذي يقومون به وبذلهم للكثير من التضحيات ومواصلة عملية الإنتاج في الظروف التي يمر بها العالم، ومصر من جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقدم وزير القوي العاملة رسالة حب وتقدير لكل عامل علي أرض مصر بهذه المناسبة، اعترافا بأهمية دور العمال في البناء، مؤكدا أن التجارب أثبتت أنه لا ازدهار لبلد دون عرق وجهد أبنائه في دفع عجلة الإنتاج إلى الأمام وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات المصرية.

وقال الوزير: إن عمال مصر حققوا لبلدهم مكانة مرموقة في العالم تشهد لهم وتؤكد جدارة وعظمة المصريين، بهد أن حققوا بسواعدهم تنفيذ المشروعات العملاقة التي شهد لها العالم ، وعبرت مصر بقيادتها السياسية وعمالها ومعهم كل فئات الشعب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم خلال السنوات الأربع الماضية كحل حتمي لتحقيق التنمية المستدامة، ووضع الدولة المصرية على خارطة الطريق الصحيح لتحقيق التنمية الشاملة، ما أسهم فى امتصاص الآثار السلبية لفيروس كورونا ، وكانت مصر سباقة في اتخاذ الإجراءات الاحترازية علي المستويات الصحية والاجتماعية والاقتصادية وعدم المساس بعمال القطاع الخاص في تلك الظروف التي يعيشها العالم ومصر بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأكد وزير القوي العاملة أن العامل المصري هو ثروة الوطن الحقيقية ومحور التنمية ، وقاعدة الانطلاق نحو مستقبل أفضل، لافتا إلي أن تعاليم كل الديانات السماوية أوصت أن العمل عبادة ، فيا عمال مصر أخلصوا وأتقنوا في عملكم ، وأعلموا أن وطنكم ينتظر ثمرة جهودكم ، عملا دؤوبا وإنتاجاً وفيراً ، يحرص علي أن تكون حقوقكم دوما بإذن الله مصانة.