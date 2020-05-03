أخبار مصر | وزير القوي العاملة يهنئ وزير الدفاع بذكرى العاشر من رمضان

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير القوي العاملة يهنئ وزير الدفاع بذكرى العاشر من رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ وزير القوى العاملة، محمد سعفان، الفريق محــــمد أحمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، والذي حقق فيه أبناء القوات المسلحة بطولات خالدة سُطرت في تاريخ الدولة المصرية بحروف من ذهب، وقدموا تضحيات جمة من أجل إعلاء راية الوطن، فكانوا خير قدوة للبسالة والنضال.

وقال وزير القوي العاملة فى برقية التهنئة: إن الشعب المصري بأكمله يفخر بذكرى هذا اليوم المجيد، يوم العزة والكرامة، واسترداد تراب وطننا الغالي النفيس.

وأعرب "سعفان"، للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بهذه المناسبة عن خالص التعازي في شهداء القوات المسلحة بحادث بئر العبد بشمال سيناء ، مؤكداً عميق فخره واعتزازه بدور القوات المسلحة الرائد في الحفاظ على تراب وطننا، داعيًا الله عز وجل أن يديمكم حماة الشعب المصري.

ووجه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، رسالة تهنئة لعمال مصر بمناسبة الاحتفال بعيد العمال أول مايو، مشددا علي الدور الكبير الذي يقومون به وبذلهم للكثير من التضحيات ومواصلة عملية الإنتاج في الظروف التي يمر بها العالم، ومصر من جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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وقدم وزير القوي العاملة رسالة حب وتقدير لكل عامل علي أرض مصر بهذه المناسبة، اعترافا بأهمية دور العمال في البناء، مؤكدا أن التجارب أثبتت أنه لا ازدهار لبلد دون عرق وجهد أبنائه في دفع عجلة الإنتاج إلى الأمام وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات المصرية.

وقال الوزير: إن عمال مصر حققوا لبلدهم مكانة مرموقة في العالم تشهد لهم وتؤكد جدارة وعظمة المصريين، بهد أن حققوا بسواعدهم تنفيذ المشروعات العملاقة التي شهد لها العالم ، وعبرت مصر بقيادتها السياسية وعمالها ومعهم كل فئات الشعب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم خلال السنوات الأربع الماضية كحل حتمي لتحقيق التنمية المستدامة، ووضع الدولة المصرية على خارطة الطريق الصحيح لتحقيق التنمية الشاملة، ما أسهم فى امتصاص الآثار السلبية لفيروس كورونا ، وكانت مصر سباقة في اتخاذ الإجراءات الاحترازية علي المستويات الصحية والاجتماعية والاقتصادية وعدم المساس بعمال القطاع الخاص في تلك الظروف التي يعيشها العالم ومصر بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأكد وزير القوى العاملة أن العامل المصري هو ثروة الوطن الحقيقية ومحور التنمية ، وقاعدة الانطلاق نحو مستقبل أفضل، لافتا إلي أن تعاليم كل الديانات السماوية أوصت أن العمل عبادة ، فيا عمال مصر أخلصوا وأتقنوا في عملكم ، وأعلموا أن وطنكم ينتظر ثمرة جهودكم ، عملا دؤوبا وإنتاجاً وفيراً ، يحرص علي أن تكون حقوقكم دوما بإذن الله مصانة.