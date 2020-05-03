أخبار مصر | إنفوجرافيك.. 10 معلومات عن ملحمة تصفية الإرهابيين في سيناء

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر إنفوجرافيك.. 10 معلومات عن ملحمة تصفية الإرهابيين في سيناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر المتحدث العسكري، بيانًا اليوم الأحد، أشار إلى تصفية عدد من الإرهابيين، في إطار استكمال الأعمال البطولية التي يخوضها أبطال القوات المسلحة والشرطة، والنجاحات التى حققتها فى القضاء على البنية التحتية للعناصر الإرهابية.

وتستعرض "الخليج 365"، في الإنفوجرافيك التالي، ما أسفرت عنه تلك العمليات من نتائج تمثلت في:

- تنفيذ 22 مداهمة.

- تنفيذ 16 عملية نوعية.

- مقتل 126 من العناصر التكفيرية، عثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة

- تدمير 228 مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية

- تدمير 116 عربة دفع رباعي

- اكتشاف وتفجير 630 عبوة ناسفة

- اكتشاف وتدمير 8 فتحات أنفاق

- ضبط وتدمير 56 سيارة

- ضبط وتدمير 226 دراجة نارية بدون لوجات معدنية

- القبض على 226 من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيًا والمشتبه بهم.

وأكدت القوات المسلحة والشرطة، استمرار جهودهما فى القضاء على الإرهاب وإقتلاع جذوره وتوفير الأمن والأمان لشعب مصر العظيم.