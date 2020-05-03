شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران المدني» يسير رحلة إلى واشنطن لإعادة 302 من المصريين العالقين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر بوزارة الطيران المدني، عن تسيير رحلة طيران استثنائية جديدة من مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم، تسيرها شركة مصر للطيران إلى واشنطن، لنقل 302 مصري عالق في أمريكا، بعد تعليق رحلات الطيران في إطار مواجهة فيروس كورونا.

وأضافت المصادر لـ «المصري اليوم»، أنه من المقرر أن تعود الرحلة بعد غدا الثلاثاء، إلى مطار مرسى علم الدولي، حيث تم تخصيص عزل للمصريين القادمين من هناك، لمدة 14 يوما وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت المصادر، أن وزارة الطيران المدني سيرت نحو 22 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج، في الفترة بين 21 إبريل حتى 30 إبريل، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت سلطة الطيران المدني، توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، بينها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.