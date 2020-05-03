شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: استلام مليون طن قمح محلي خلال أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا من غرفة العمليات المركزية لمتابعة التوريد بديوان عام الوزارة يفيد بأنه قد تم استلام مليون طن من محصول القمح المحلي منذ فتح باب التوريد في 15 أبريل 2020.

وأكد المصيلحي، على استمرار عملية توريد القمح المحلي، وذلك في كافة لجان ومواقع الاستلام بكافة محافظات الجمهورية، على أن تبدأ أعمال لجان الفرز والاستلام خلال شهر رمضان المعظم من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا.

ولتقليل الازدحام في بعض المواقع التخزينية يتم العمل بالصوامع والبناكر والشون التي بها إضاءة فترة ثانية بعد الإفطار من الساعة الثامنة مساءًا حتى الساعة الحادية عشر مساء.

وشدد المصيلحي على استمرار عمل غرفة عمليات متابعة توريد القمح المحلية موسم 2020 بديوان عام وزارة التموين مع تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية، وأخرى فرعية بالإدارات التموينية لمتابعة عمليات توريد الأقماح المحلية.