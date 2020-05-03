شكرا لقرائتكم خبر عن في أول أيام صرف معاش مايو.. زحام شديد بمكاتب البريد والبنوك بالاسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مكاتب البريد وأفرع البنوك بمحافظة الاسكندرية، اليوم الأحد، زحاما شديداً من المواطنين بالتزامن مع بدء صرف معاشات شهر مايو.

وخصصت وزارة التضامن الاجتماعى اليوم للدفعة الاولى لمن يتقاضون معاشا 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف بأنحاء الجمهورية.

وشهدت بعض مكاتب البريد وافرع البنوك وخاصة فرعى بنك مصر والاهلى اصطفاف المواطنين ممن يستحقون المعاش بحسب الترتيب الذي وضعته وزارة التضامن الاجتماعى .

ومن جانبه قال محسن حموده، رئيس نقابة البريد في الإسكندرية، إن الهيئة اتخذت كافة الاجراءات التي تسهل عملية صرف المعاش للتيسير على المستحقين وتم الغاء جميع الراحات للموظفين من اجل انجاز الاعمال بالسرعة التي تمنع التكدس.

وأضاف «محسن» في تصريحات صحفية لـ«المصرى اليوم» ان الهيئة قامت بتوزيع الكمامات والقفازات على جميع الموظفين حرصا على سلامتهم وسلامة المتعاملين معهم ولمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩».

وأكد رئيس نقابة البريد أن جميع المكاتب في الاسكندرية منتظمة في عملية الصرف وفقا لقواعد وتعليمات وزارة التضامن الاجتماعى ويتم التعامل بالطيبة والحسنى مع جميع المترددين على المكاتب لصرف المعاش وموجها التحية لكل الموظفين بالهيئة الذين يبذلون مجهود مضاعف في هذه الاثناء لصرف المنحة والمعاشات في ان واحد.

وكانت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي قررت إجراء تعديل على الخطة الخاصة بصرف معاشات شهر مايو تماشيا مع ما تقرر من اعتبار يوم السبت 2 من مايو أجازة رسمية بمناسبة عيد العمال بحيث يكون أول يوم لصرف المعاشات من مكاتب البريد ومنافذ الهيئة القومية للتأمينات في اليوم الأحد 3 مايو وذلك في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم.

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