شكرا لقرائتكم خبر عن كنيسة «مارجرجس» بالإسكندرية تكشف ملابسات «حريق محدود» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من السيطرة على حريق محدود نشب، صباح الأحد، بكنيسة مارجرجس والأنبا أنطونيوس بمحرم بك وسط المدينة.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة محرم بك بتلقيه بلاغًا يفيد نشوب حريق بكنيسة مارجرجس والانبا انطونيوس دائرة القسم.

وعلى الفور توجه إلى موقع البلاغ المقدم أمير المهندس رئيس مباحث القسم رفقة سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية وتم السيطرة على النيران وإخمادها وتحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

من جهتها، أصدرت الكنيسة بيانا على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حول الحريق الذي اندلع في ساعة مبكرة من صباح الأحد.

وقال القس أوغسطينوس فؤاد، في البيان إن الحريق اندلع بمقصف الكنيسة «كانتين» بسبب ماس كهربائي، ما أسفر عن احتراق عدد من الكراتين دون حدوث أي إصابات.

وأضاف أوغسطينوس: «الحريق بسيط وليس وراءه أي شبهات جنائية سوى أنه ماس كهربائي وأشكر جميع الأجهزة التي تحركت سريعًا الحماية المدنية والشرطة والمباحث».

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