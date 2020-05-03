شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة قويسنا: تكثيف التواجد الأمني وتعقيم شارع بالمدينة لظهور إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أكد خالد النمر، رئيس مدينة قويسنا، على تكثيف التواجد الأمني بشارع النبوي بالمدينة، وتوزيع كراتين مواد غذائية على المخالطين لحالات الإصابة بالكورونا التي ظهرت من سكان الشارع. وأضاف «النمر» على استمرار أعمال التعقيم والتطهير بشوارع ومناطق حالات الإصابة بمركز وقرى قويسنا وتوزيع المواد الغذائية على أسر العزل الصحي بالمنازل. تكثيف التواجد الأمنى بشارع بمدينة قويسنا في المنوفية لظهور إصابة بالكورونا تكثيف التواجد الأمنى بشارع بمدينة قويسنا في المنوفية لظهور إصابة بالكورونا الوضع في مصر

اصابات Advertisements 6,193

تعافي 1,522

وفيات 415

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