شكرا لقرائتكم خبر عن «النسر جريفون» يعود إلى محمية أبو جالوم: شاهدته مواطنة محتجزًا بشرفة منزل (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنقذ حراس محمية أبوجالوم نسر كان بحوزة أحد سكان مدينة دهب، بعد بلاغ من مواطنة من المهتمين بالبيئة، بعد أن شاهدته محتجزًا بشرفة المنزل.

تحركت على فور إدارة محميات جنوب سيناء بالتنسيق مع الشرطة ومجلس مدينة دهب لإنقاذ النسر.

تم التواصل مع الدكتور محمد إسماعيل بقطاع حماية الطبيعة، حيث أفاد بلاغ بوجود نسر بحوزة أحد سكان المدينة بمنطقة العصلة.

وقال أحمد الصادق مدير محمية أبوجالوم، إن النسر كان موجود بمنزل أحد المواطنين، وهو من نوع جريفون:(Griffon Vulture)‏ (الاسم العلمي: Gyps fulvus) ويطلق عليه النسر الأسمر، وهو من أكبر الطيور الجارحة يصل طوله بين 93-110 سم، ويصل طول جناحيه إلى 230-269 سم ويزن ما بين 6 و13 كجم.

وأفاد مقتني النسر بأنه عثر عليه بمنزله وقام بتغذيته ورعايته ولم يكن يعلم مدى خطورة اقتنائه ولم يعترض على تسليمه لإدارة محمية أبوجالوم، وقام رجال المحمية بتوجيهه بما هو مطلوب في مثل هذه الحالات بالتواصل مع الجهات المختصة لعدم المسائلة القانونية .

وقد تعاونت جمعيات المجتمع المدني وحقوق الحيوان بدهب في توفير الرعاية السريعه المناسبة لنقله بداخل مكتب المحميه بنويبع لتغذيته بشكل جيد وإعادة تأهيله والاستعداد لاطلاقه بالبرية في بيئة مناسبة له.

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محمية أبو جالوم تنقذ نسر نادر في مدينة دهب

محمية أبو جالوم تنقذ نسر نادر في مدينة دهب

محمية أبو جالوم تنقذ نسر نادر في مدينة دهب