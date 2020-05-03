شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الإيطالي لبحث سبل التعاون لمكافحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى سامح شكري، وزير الخارجية، الأحد، اتصالاً هاتفيًا من وزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو.

وذكر المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين تناولا آخر تطورات الجهود المتصلة بالتصدي لفيروس كورونا المستجد، وسُبل التعاون من أجل مكافحة انتشاره، حيث أعرب «دي مايو» عن التقدير للدعم الذي قدمته الدولة المصرية لإيطاليا في هذا الصدد، والذي كان له أثر في الجهود الإيطالية لاحتواء انتشار الفيروس، ويؤكد روح التضامن والتلاحم بين شعبي البلدين.

وأضاف المتحدث الرسمي، بأن الاتصال شهد توافقًا حول أهمية مواصلة العمل نحو تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وإيطاليا في شتى المجالات، وضرورة استمرار التنسيق بين القاهرة وروما بشأن سائر الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يُلبي تطلعات شعبي البلدين الصديقين نحو الأمن والتنمية.

وأشار حافظ إلى أن الوزير شكري ونظيره الإيطالي تبادلا الرؤى حول آخر تطورات الأحداث في ليبيا، وسُبل التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة بغية تحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق نحو استعادة الأمن والاستقرار والقضاء التام على ما تشكله التنظيمات الإرهابية من تهديد لأمن المواطن الليبي والمنطقة بصفة عامة.