شكرا لقرائتكم خبر عن «التعبئة والإحصاء»: معدل التوزيع اليومي للصحف المصرية 1.4 مليون نسخة عام 2018 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن الصحف الورقية المصرية لم تتأثر بقوة بسبب الصحافة الرقمية، فقد بلغ معدل التوزيع اليومى 1.4 مليون نسخة عام 2018.

وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العـامة والإحصاء، في تقريره الذي أصدره بمناسبة اليوم العالمي للصحافة، أن عدد النسـخ الموزعة للصحف العامة محلياً وخارجياً بلغ 547.2 مليـــون نسخة عـام 2018، مقابل 510.2 مليون نسخة عام 2017، بزيادة 7.2 ٪.

وأشار الجهاز إلى أن عدد الصحف العامة التي صدرت 70 صحيفة عامة، منها 3 صحيــفة حزبيــة عـام 2018، مقابــل 76 صحيفة عامة عام 2017، بانخفاض نسبته 7.9 ٪.

وبلغ عدد الدوريات لكل من القطاعات ( الحكـومي / العـام / الأعمال العام والخاص التي تصدر محلياً) 131 دورية عام 2018 مقابل 128 دورية عام 2017 بزيادة 3.2 ٪ .

وأوضح الجهاز في تقريره أن الصحف جزء مهماً من المشهد الإخباري الأمريكي لكنها تضررت بشدة نظراً للاعتماد على الصحافة الرقمية، حيث بلغ إجمالي التوزيع اليومي للصحف الأمريكية (مطبوعة- رقمية) 28.6 مليون خلال أيام الأسبوع عام عام 2018.

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