شكرا لقرائتكم خبر عن قطع مياه الشرب عن 3 مناطق بالإسكندرية.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، صباح اليوم الأحد، قطع المياه عن 3 مناطق شرق المدينة، وذلك بسبب كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي أسفل كوبري العوايد.

وأوضح بيان صادر عن «الشركة»، أنه سيتم قطع المياه عن مناطق «سيدي بشر، العصافرة، المندرة»، بدءا من الساعة العاشرة مساء اليوم وحتى الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وأشار البيان إلى حدوث كسر في خط مياه قطر 1000مم أسفل كوبري العوايد، ما يتطلب قطع المياه عن المناطق المشار إليها حتى يتم أعمال الإصلاح.

وناشدت الشركة المواطنين طلب سيارات المياه المتنقلة من خلال الخط الساخن 125، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.