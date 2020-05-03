شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: مياه هضبة البحيرات الاستوائية يضيع معظمها بمستنقعات جنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الموارد المائية والرى، إن المياه الخارجة من هضبة البحيرات الاستوائية تفقد أكثر من نصفها بمستنقعات بحر الجبل بجنوب السودان، نظرا لعدم قدرة المجرى على استيعاب التصرفات العالية كما أن الفاقد بمستنقعات بحر الجبل يتزايد مع تزايد كميات المياه الواردة إليها ولا تمثل هذه الزيادة أى فائدة ملموسة لدول المصب.

وأضافت الوزارة فى بيان صحفى، أنه بمتابعة حالة مناسيب المياه عند محطات القياس المختلفة على بحر الجبل وصولاً الى ملكال على النيل الأبيض اتضح وجود تأثر محدود للمحطات الموجودة على مسار النهر قبل دخوله منطقة المستنقعات بكميات المياه الزائدة التى تم صرفها من بحيرة فيكتوريا وكذلك المعدلات العالية للأمطار على جنوب السودان مثل محطات منجلا و نيمولى، الا أن ذلك لم يؤثر على مناسيب النيل الأبيض مما يؤكد ضياع هذه الكميات فى مناطق مستنقعات بحر الجبل بجنوب السودان.

وأكدت الوزارة أنه من غير المتوقع حتى الآن أن تتأثر بحيرة ألبرت بهذه التصرفات العالية المنطلقة من بحيرة فيكتوريا، حيث إن أى زيادة فى التصرفات المائية الخارجة من بحيرة ألبرت و المنطلقة الى بحر الجبل سوف تضيع فى مناطق المستنقعات بجنوب السودان.

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جدير بالذكر، أن أوغندا ودول الهضبة الاستوائية تعرضوا لموجة من الأمطار المرتفعة التى سقطت علي بحيرة فيكتوريا اعتباراً من أغسطس 2019 مما تسبب فى ارتفاع مناسيب بحيرة فيكتوريا اعتباراً من أكتوبر 2019 حتى وصلت خلال ابريل الماضي الى درجة 13.40 متر بمعدل زيادة قدره 1.3 متر خلال ستة شهور متجاوزة بذلك أقصى منسوب مسجل للبحيرة خلال فترة الستينيات من القرن الماضى مما أدى الى تحرك جزر من الحشائش و ورد النيل باتجاه خزان أوين و اغلاق محطة الكهرباء و الاضطرار لفتح بوابات الخزان لتصريف المياه.