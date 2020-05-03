شكرا لقرائتكم خبر عن الحلزومة.. غرامة 1500جنيه بأمر مجلس إدارة الكمامات.. هتدفع؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في حلقة جديدة من برنامج الحلزومة، الذي يبث عبر الخليج 365، قام حازم عبد الصمد مقدم البرنامج بتقمص شخصية كمحصل في مجلس إدارة الكمامات الذي كان من وحي خياله ليبدأ إيقاف المواطنين في الشارع ومسائلتهم عن عدم ارتداء كمامة بشكل ساخر، ليتطور الأمر لفرض غرامة 1500 جنيه أو جلسة كهرباء عقابا لهم.

الأمر الذي جعل الجماهير بالشارع تأخذ موقف ضده، وتطور الأمر لضرب مقدم الحلقة بعد استفزازه لهم.

وأنهى حازم حلقته بكشف حقيقته بأنه مقلب، الأمر الذي أضحك الجميع ليرحبوا بنشر المقطع الخاص بهم.

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