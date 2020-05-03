شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء عن حادث بئر العبد الإرهابى: لا نخشى أى تهديد أو كيد لوطننا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، خالص العزاء لجموع المصريين فى شهداء الوطن فى الحادث الإرهابى الخسيس من فئة باغية استمرار القتل فى شهر رمضان الكريم. وأضاف خلال بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال حول الاسباب والظروف التى أدت إلى إعلان رئيس الجمهورية حالة الطوارىء، "تدركون حجم التهديدات والاضطرابات التى تعانى منها المنطقة العربية والشرق الأوسط". Advertisements قائلا: "نحن لا نخشى أى تهديد أو كيد لوطننا..وهذا لايزعزع عقيدتنا".

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