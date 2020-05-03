شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة تويتر: "الاختيار" و "البرنس" أكثر المسلسلات المذكورة فى تغريدات المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت شبكة تويتر للتدوينات الصغيرة تقريرها عن اهتمامات المغردين فى الأسبوع الأول لشهر رمضان المبارك، حيث حازت مسلسلات الاختيار والبرنس على اهتمامات واسعة للمستخدمين كأكثر المسلسلات المذكورة فى التغريدات، أما المشاهير الأكثر نشاطا على الشبكة، فقد تصدرهم آسر ياسين وأحمد صلاح حسنى وآيتن عامر.
الطعام ذروة المحادثات
ووصلت محادثات الطعام إلى ذروتها باللغة العربية خلال أيام الجمعة، وبلغت ذروتها خلال الأسبوع الساعة 3 عصراً في توقيت دولة الإمارات.
أبرز التغريدات
غردت امرأة في المملكة العربية السعودية سلسلة تغريدات عن وصفات صلصات الأطباق الرمضانية:
http://twitter.com/_qxi7/statuses/1254121494000664577
أشاد رجل من الكويت بالجهود التي تبذلها النساء في الطبخ:
http://twitter.com/_azizfahad_/statuses/1256258406844858368
منح أحد أطباء الأسرة نصائح حول الحفاظ على نظام غذائي صحي:
http://twitter.com/S3LTE/statuses/1253783520951984128
شارك حساب عربي-ياباني فيديو عن أحد الوصفات الرمضانية:
http://twitter.com/nippon_ar/statuses/1253583382493032449
المسلسلات التلفزيونية
ذروة المحادثات
وصلت محادثات المسلسلات التلفزيونية إلى ذروتها باللغة العربية خلال أيام الجمعة، وبلغت ذروتها خلال الأسبوع الساعة 11 مساءً في توقيت دولة الإمارات.
أبرز المسلسلات الرمضانية المذكورة في التغريدات
#البرنس
#رامزمجنون رسمي
#مخرج_7
#الاختيار
#قلبي_اطمأن
#ام_هارون
الممثل الأكثر ذكراً في التغريدات
الممثل المصري @mohamed_ramadan
المشاهير الأكثر نشاطاً على تويتر
الممثل المصري @AsserYassin
المغنية والممثلة اللبنانية @CyrineAbdlNour
الممثلة المصرية @AYTENAMER
الممثلة اللبنانية @nadinenjeim
الممثلة الكويتية @Haya_abdulsalam
الممثل المصري @AhmedSalahhosny
الممثل والمغني المصري @Sharnouby
الممثلة المصرية @RashaMahdi
الممثل الكويتي@YaqouBiaN
من أبرز التغريدات
تغريدة الداعية الإسلامي اليمني المقيم في دولة الإمارات عن مسلسل "الاختيار":
http://twitter.com/alhabibali/statuses/1254183292129206284
الأعمال الخيرية
من أبرز التغريدات
تغريدة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ووصفه لرمضان بشهر التراحم والتكافل
http://twitter.com/MohamedBinZayed/statuses/1253353177262456832
تغريدة سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن إطعام المحتاجين كأولوية مجتمعية
http://twitter.com/HHShkMohd/statuses/1251866730030403584
تغريدة سفير الصين في المملكة العربية السعودية عن تغلبنا على الصعوبات في شهر رمضان خلال هذه الظروف الاستثنائية
https://twitter.com/AmbChenWeiQing/statuses/1253358061869305862
كانت هذه تفاصيل خبر شبكة تويتر: "الاختيار" و "البرنس" أكثر المسلسلات المذكورة فى تغريدات المستخدمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.