شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة تويتر: "الاختيار" و "البرنس" أكثر المسلسلات المذكورة فى تغريدات المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت شبكة تويتر للتدوينات الصغيرة تقريرها عن اهتمامات المغردين فى الأسبوع الأول لشهر رمضان المبارك، حيث حازت مسلسلات الاختيار والبرنس على اهتمامات واسعة للمستخدمين كأكثر المسلسلات المذكورة فى التغريدات، أما المشاهير الأكثر نشاطا على الشبكة، فقد تصدرهم آسر ياسين وأحمد صلاح حسنى وآيتن عامر. الطعام ذروة المحادثات الطعام ذروة المحادثات ووصلت محادثات الطعام إلى ذروتها باللغة العربية خلال أيام الجمعة، وبلغت ذروتها خلال الأسبوع الساعة 3 عصراً في توقيت دولة الإمارات. أبرز التغريدات أبرز التغريدات غردت امرأة في المملكة العربية السعودية سلسلة تغريدات عن وصفات صلصات الأطباق الرمضانية: http://twitter.com/_qxi7/statuses/1254121494000664577 أشاد رجل من الكويت بالجهود التي تبذلها النساء في الطبخ: http://twitter.com/_azizfahad_/statuses/1256258406844858368 منح أحد أطباء الأسرة نصائح حول الحفاظ على نظام غذائي صحي: http://twitter.com/S3LTE/statuses/1253783520951984128 شارك حساب عربي-ياباني فيديو عن أحد الوصفات الرمضانية: http://twitter.com/nippon_ar/statuses/1253583382493032449 المسلسلات التلفزيونية ذروة المحادثات وصلت محادثات المسلسلات التلفزيونية إلى ذروتها باللغة العربية خلال أيام الجمعة، وبلغت ذروتها خلال الأسبوع الساعة 11 مساءً في توقيت دولة الإمارات. أبرز المسلسلات الرمضانية المذكورة في التغريدات #البرنس #رامزمجنون رسمي #مخرج_7 #الاختيار #قلبي_اطمأن #ام_هارون Advertisements الممثل الأكثر ذكراً في التغريدات الممثل المصري @mohamed_ramadan المشاهير الأكثر نشاطاً على تويتر الممثل المصري @AsserYassin المغنية والممثلة اللبنانية @CyrineAbdlNour الممثلة المصرية @AYTENAMER الممثلة اللبنانية @nadinenjeim الممثلة الكويتية @Haya_abdulsalam الممثل المصري @AhmedSalahhosny الممثل والمغني المصري @Sharnouby الممثلة المصرية @RashaMahdi الممثل الكويتي@YaqouBiaN من أبرز التغريدات تغريدة الداعية الإسلامي اليمني المقيم في دولة الإمارات عن مسلسل "الاختيار": http://twitter.com/alhabibali/statuses/1254183292129206284 الأعمال الخيرية من أبرز التغريدات تغريدة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ووصفه لرمضان بشهر التراحم والتكافل http://twitter.com/MohamedBinZayed/statuses/1253353177262456832 تغريدة سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن إطعام المحتاجين كأولوية مجتمعية http://twitter.com/HHShkMohd/statuses/1251866730030403584 تغريدة سفير الصين في المملكة العربية السعودية عن تغلبنا على الصعوبات في شهر رمضان خلال هذه الظروف الاستثنائية https://twitter.com/AmbChenWeiQing/statuses/1253358061869305862

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