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شبكة تويتر: "الاختيار" و "البرنس" أكثر المسلسلات المذكورة فى تغريدات المستخدمين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت شبكة تويتر للتدوينات الصغيرة تقريرها عن اهتمامات المغردين فى الأسبوع الأول لشهر رمضان المبارك، حيث حازت مسلسلات الاختيار والبرنس على اهتمامات واسعة للمستخدمين كأكثر المسلسلات المذكورة فى التغريدات، أما المشاهير الأكثر نشاطا على الشبكة، فقد تصدرهم آسر ياسين وأحمد صلاح حسنى وآيتن عامر. 

 

 

الطعام ذروة المحادثات

 

ووصلت محادثات الطعام إلى ذروتها باللغة العربية خلال أيام الجمعة، وبلغت ذروتها خلال الأسبوع الساعة 3 عصراً في توقيت دولة الإمارات.

 

 

أبرز التغريدات

 

غردت امرأة في المملكة العربية سلسلة تغريدات عن وصفات صلصات الأطباق الرمضانية:

 

 

http://twitter.com/_qxi7/statuses/1254121494000664577

 

 

أشاد رجل من الكويت بالجهود التي تبذلها النساء في الطبخ:

 

 

http://twitter.com/_azizfahad_/statuses/1256258406844858368

 

 

منح أحد أطباء الأسرة نصائح حول الحفاظ على نظام غذائي صحي:

 

 

http://twitter.com/S3LTE/statuses/1253783520951984128

 

 

شارك حساب عربي-ياباني فيديو عن أحد الوصفات الرمضانية: 

 

 

http://twitter.com/nippon_ar/statuses/1253583382493032449

 

 

المسلسلات التلفزيونية

 

 

ذروة المحادثات

 

وصلت محادثات المسلسلات التلفزيونية إلى ذروتها باللغة العربية خلال أيام الجمعة، وبلغت ذروتها خلال الأسبوع الساعة 11 مساءً في  توقيت دولة الإمارات.

 

 

أبرز المسلسلات الرمضانية المذكورة في التغريدات

 

#البرنس

 

#رامزمجنون رسمي

 

#مخرج_7

 

#الاختيار

 

#قلبي_اطمأن

 

#ام_هارون

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الممثل الأكثر ذكراً في التغريدات

 

الممثل المصري @mohamed_ramadan 

 

 

المشاهير الأكثر نشاطاً على تويتر 

 

الممثل المصري @AsserYassin 

 

المغنية والممثلة اللبنانية @CyrineAbdlNour

 

الممثلة المصرية @AYTENAMER 

 

الممثلة اللبنانية @nadinenjeim

 

الممثلة الكويتية @Haya_abdulsalam 

 

الممثل المصري @AhmedSalahhosny 

 

الممثل والمغني المصري @Sharnouby 

 

الممثلة المصرية @RashaMahdi 

 

الممثل الكويتي@YaqouBiaN  

 

 

 من أبرز التغريدات

 

تغريدة الداعية الإسلامي اليمني المقيم في دولة الإمارات عن مسلسل "الاختيار":

 

 

http://twitter.com/alhabibali/statuses/1254183292129206284

 

 

الأعمال الخيرية

 

من أبرز التغريدات

 

تغريدة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ووصفه لرمضان بشهر التراحم والتكافل

 

 

http://twitter.com/MohamedBinZayed/statuses/1253353177262456832

 

 

تغريدة سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن إطعام المحتاجين كأولوية مجتمعية

 

 

http://twitter.com/HHShkMohd/statuses/1251866730030403584

 

 

تغريدة سفير الصين في المملكة العربية السعودية عن تغلبنا على الصعوبات في شهر رمضان خلال هذه الظروف الاستثنائية

 

 

https://twitter.com/AmbChenWeiQing/statuses/1253358061869305862

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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