شكرا لقرائتكم خبر عن لايف إخبارى الخليج 365.. سيناريو المصالح الحكومية للتعايش مع أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365، لايف إخباريا جديدا من صالة التحرير، تقدمه المذيعة حور محمد، والتي ناقشت فيها أهم وأبرز القضايا الإخبارية والسياسية، على مدار الساعة.

وتناولت النشرة الإخبارية عددا من الموضوعات على رأسها، سيناريو التعايش مع أزمة كورونا، بعد عودة عدد من المصالح والهيئات الحكومية إلى العمل، والتي على رأسها وحدات التراخيص بالمرور والتي بدأت العمل على مستوى الجمهورية، من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 4 مساء لتجديد رخص تسيير جميع أنواع المركبات، مع أخذ كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا.

Advertisements

كما ناقشت النشرة الإخبارية عودة المحاكم إلى العمل بشكل جزئى، وخاصة في الدوائر الجنائية، حرصًا على حقوق الإنسان سواء كان صاحب شكوى أو متهم مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطية اللازمة للحفاظ على الصحة العامة ولصالح العمل، إضافة إلى عودة مكاتب التوثيق بالشهر العقاري والتي عادت بتقديم 8 خدمات للجمهور المتعامل مع تلك المكاتب .

كما تناول اللايف الإخباري القضية المتعلقة بإذاعة صلاة التراويح اليوم بقرار من وزير الأوقاف، بحضور الإمام و3 مصلين بمسجد عمرو بن العاص، بمصر القديمة وحتى نهاية الشهر الكريم.