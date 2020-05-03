شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية للبرلمان: الدولة تنحاز للمواطن ونسعى للحفاظ على وضعنا الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الدولة تنحاز للمواطن أولا، وتضع نصب أعينها مستقبل الدولة الاقتصادي، وتأمين مستقبل المواطن، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل القانون 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

وأضاف، أن الدولة تنحاز للمواطن ودليل ذلك ما خصص للمعاشات والمرتبات في موازنة 2020 بمبلغ 100 مليار جنيه، وقال وزير المالية إن الدولة اتخذت قرارات في توقيتات صعبة لمصلحة المواطن في الوقت الذي تتخذ فيه دول ذات قدرات مالية رهيبة إجراءات أخرى.

وتابع معيط: "التحيز للمواطن واضح، وهو تحيز لتأمين مستقبل المواطن والدولة، ولولا الإجراءات الصعبة التي اتخذتها الدولة للإصلاح الاقتصادي كنّا لا قدر الله نعيش وضع مختلف".

وأضاف "مشروع القانون لم يتم دراسته على عجالة، و إنما اتبعنا سياسة التأني في اتخاذ القرار، هذا القانون يتم دراسته منذ يونيو ٢٠١٨ وتم بحثه عدة مرات وتم مراجعته والعرض واستطلاع آراء كافة الجهات بما يحقق مصالح الدولة".

و قال معيط، إن أحد وزراء المالية في إحدي الدول المهمة تحدث عن اتخاذ إجراءات صعبة ومؤلمة، نحن الآن نسعى إلى الحفاظ على الوضع الاقتصادي الإيجابي الذي وصلنا له.

وقال معيط ردا على أسئلة النواب: "نحن في وضع لا نعرف مداه في ظل أزمة فيروس كورونا، ولا شك أن الإيرادات تتأثر سلبيا، وهناك انشطة كثيرة متأثرة سلبيا، ولا نستخدم منطق الفزاعة، وإنما منطق إدارة الأزمة بهدوء ولا شك أننا نسعى لتنمية موارد الدولة بما يجنبنا التضخم والعجز وارتفاع الأسعار، من أجل مستقبل البلد والأجيال القادمة".

واستطرد: "نشجع صناعة البلد والمنتج المصري المحلي، لأنه بيشغل عمالة مصرية".

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