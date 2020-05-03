رئيس البرلمان: القوات المسلحة سطرت ملحمة وانتصارا تاريخيا فى 10 رمضان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، التهنئة للشعب المصرى والرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان، التى توافق اليوم الأحد، موجها التحية للقوات المسلحة. وقال "عبد العال"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: "فى هذا اليوم سطرت قواتنا المسلحة ملحمة من ملاحم التاريخ المصرى بعبور خط بارليف، عبور هذا الخط يدرس الآن فى كل المعاهد العسكرية، فهو نصر تاريخى، ونقدم التهنئة لهذا الشعب العظيم بهذه المناسبة، وأتوجه بخالص الشكر والتقدير والتحية لقواتنا المسلحة، وأتمنى أن تحيوا هذه القوات"، وسط تحية كبيرة وتصفيق حاد من النواب فى القاعة للجيش المصرى. Advertisements وتابع رئيس البرلمان: "وقف الشعب المصرى مؤيدا ومساندا لقواته المسلحة التى سجلت فى هذا اليوم التاريخى ملحمة وانتصار تاريخى ما نزال نفتخر به وستستفخر به الأجيال القادمة، وبالتالى القوات المسلحة والشرطة تخوض معركة ضد الإرهاب، ولا تزال القوات المسلحة تقدم الشهداء كل يوم، لهم التحية والتقدير فيما يقومون به من مجهود عظيم لحماية الدولة وهذا الوطن العظيم".

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