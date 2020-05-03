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فيديو.. الغواصة تايب 209.. قوة جديدة تضاف للبحرية المصرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، فيديو توثيقى عّن الغواصة (‪(S43‬، والتى أعلن عّن تسلمها من دولة ألمانيا الفترة الماضية.

 

 

وتتميز الغواصات من هذا الطراز بمدى إبحار يصل إلى 20 ألف كم وسرعة إبحار عالية ولها القدرة على إطلاق الطوربيدات والصواريخ عمق سطح، وتم تزويدها بأحدث المنظومات القتالية والأنظمة الملاحية وأنظمة الاتصالات والحرب الإلكترونية بما يمكنها من تأمين المياه الإقليمية والاقتصادية المصرية وتعزيز الأمن القومى المصرى.

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وفى سياق متصل،  قامت  الغواصة (‪( S43 ‬ بإجراء عدد من التدريبات البحرية المشتركة مع القوات البحرية لعدد من الدول الصديقة أثناء رحلة العودة إلى أرض الوطن.

 

وتعد الغواصة (‪( S43‬ بمثابة إضافة تكنولوجية وقتالية لإمكانيات القوات البحرية المصرية فى إطار الخطة الطموحة لتطوير وتسليح القوات المسلحة المصرية.

 

 

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