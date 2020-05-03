شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الغواصة تايب 209.. قوة جديدة تضاف للبحرية المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، فيديو توثيقى عّن الغواصة ((S43، والتى أعلن عّن تسلمها من دولة ألمانيا الفترة الماضية.
وتتميز الغواصات من هذا الطراز بمدى إبحار يصل إلى 20 ألف كم وسرعة إبحار عالية ولها القدرة على إطلاق الطوربيدات والصواريخ عمق سطح، وتم تزويدها بأحدث المنظومات القتالية والأنظمة الملاحية وأنظمة الاتصالات والحرب الإلكترونية بما يمكنها من تأمين المياه الإقليمية والاقتصادية المصرية وتعزيز الأمن القومى المصرى.
وفى سياق متصل، قامت الغواصة (( S43 بإجراء عدد من التدريبات البحرية المشتركة مع القوات البحرية لعدد من الدول الصديقة أثناء رحلة العودة إلى أرض الوطن.
وتعد الغواصة (( S43 بمثابة إضافة تكنولوجية وقتالية لإمكانيات القوات البحرية المصرية فى إطار الخطة الطموحة لتطوير وتسليح القوات المسلحة المصرية.
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