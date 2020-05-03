شكرا لقرائتكم خبر عن انفراد بالصور والوثائق ..حوارات صحفية أجراها الشهيد منسى فى مدرسته بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل الخليج 365، على نص الحوارات التى أجراها الطالب أحمد منسى فى مدرسته بقرية سنهوت بمحافظة الشرفية، الشهيد و من بينها حوار مدير الإدارة التعليمية، الذى سأله فيه المنسى، قائلاً:" ماهى نصائحك للمعلمين و التلاميذ، فأجاب مدير الإدارة وقتها " إيمان المدرس برسالته و التى يجب ان يؤدها على أكمل وجه، و للتلاميذ يجب الاستفادة من وقتهم فى تحصيل اكبر قدر من العمل و لا يجب إهداره فى اللعب و مشاهدة التلفزيون .

و من حوار مدير الشئون الإدارية " مازالت الإدارة تحاسب على الركوب و المشالات بالأسعار القديمة والأسعار تضاعفت والذى أجاب السؤال، لا يجوز للإدارة مخالفة التعريفة " و طالب المنسى ، فى سؤال أخر، تزويد المدرسة بالكراسى و الدولايب، و عرض مشكله سور المدرسة، و الذى أجاب المدير وقتها بتقديم طلب للإنشاءه .

كما اجرى الشهيد أحمد المنسى ، حوار مع والده بصفته مدير الوحدة الصحية للقرية، جاء فيه " ما الدور الذى تقوم بة الوحدة الصحية، تجاه المواطنين، و تجاه التلاميذ بالمدارس ؟

ويقول المعلم حسام عبدالعزيز ، بالمعاش أنه فى عامى 1988 و1989، درست للطالب أحمد صابر منسى ، مادة اللغة العربية بالصفين الرابع والخامس الابتدائي، مضيفا أنه كان متفوق جدا ومتميز بين أقرانه بالفصل، موضحا أنه كان وقتها كنت مسئول الصحافة والإعلام بالمدرسة، وكان " منسى " من أهم الطلاب معه فى جماعة الصحافة فكان يجيد النشيد الوطنى وتحية العلم كل صباح .

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ووصف حسام عبدالعزيز عبد الرحمن، الشهيد أحمد صابر منسي، بأنه كان طالب متميز، جرئ جدا، له حضور وسط أقرانه، وعلى خلق "، مضيفاً:" حين كان طالباً في المرحلة الابتدائية، ويعرض له حلقات مسلسل الاختيار الذى يجسد دور الشهيد وبطولات الجيش فى مقاومة الإرهاب، حيث قرر المعلم فتح خزينة مكتبه ويهدى الخليج 365 مجموعة صور نادرة و حوارات صحفية أجراها الشهيد وهو طالب بالمرحلة الابتدائى"

فى 7 من يوليو عام 2017، سطرت التاريخ ملحمة وطنية جديدة على ارض سيناء الحبيبة، و هى معركة " البرث " و قدم فيها الضباط و الجنود أرواحهم فداء لبلدهم و إحباط مخطط الدولة الداعشية وقتها بالسيطرة على منطقة البرث و عدد من الأكمنة الحدودية فى مدينة رفح بشمال سيناء، لأعلن الدولة الإسلامية .

واستشهد فى تلك المعركة الباسلة اثنين من قائدى الكتيبة 103 صاعقة و هما الشهيدان، العقيد احمد منسى و الرائد احمد الشبراوى أبناء محافظة الشرقية و عدد من الضباط والجنود، و العقيد أركان حرب أحمد صابر المنسى قائد الكتيبة 103 صاعقة، هو و لد ١٩٧٧م، فى مدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية والتحق بالكلية الحربية وتخرج ضمن الدفعة ٩٢ حربية عمل كضابط بوحدات الصاعقة وخدم لفترة طويلة فى الوحدة ٩٩٩ قتال وحدة العمليات الخاصة للصاعقة بالقوات المسلحة، و التحق بأول دورة للقوات الخاصة الاستشكافية المعروفة باسم «SEAL» عام ٢٠٠١ ثم سافر للحصول على نفس الدورة من الولايات المتحدة الأمريكية عام ٢٠٠٦، حصل الشهيد على ماجستير العلوم العسكرية دورة أركان حرب من كلية القادة والأركان عام ٢٠١٣، وتولى قيادة الكتيبة «١٠٣» صاعقة خلفًا للشهيد العقيد رامى حسنين الذى استشهد فى شهر أكتوبر عام ٢٠١٦ .







