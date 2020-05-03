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السيسي يوجه باستمرار العمل بالمشروعات القومية بأعلى درجات الوقاية للعاملين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم مع رئيس مجلس الوزراء، بحضور مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني".

 

تناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات القومية الكبرى فى ضوء تداعيات فيروس ".

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ووجه الرئيس باستمرار العمل بالمشروعات القومية مع تطبيق أعلى درجات الوقاية والرعاية الصحية للعاملين بالمواقع للحفاظ على سلامتهم".

 

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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