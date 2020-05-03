شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة النقض تواصل تأجيل القضايا إداريا حتى 14 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت محكمة النقض مواصلة تأجيل القضايا إداريا حتى 14 مايو الجارى ، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مع استمرار العمل الإدارى بالمحكمة، وتطبيق قرار مجلس الوزراء، فيما يتعلق بتقليل حضور الموظفين.

وأصدرت المحكمة عدة قرارات متعاقبة بتأجيل نظر الطعون أمامها، منذ منتصف مارس الماضى، وكان أخرها ما قررته المحكمة برئاسة المستشار عبدالله عصر، رئيس المحكمة، تأجيل جلساتها اعتبارا من الخميس الموافق 16 أبريل حتى يوم الخميس 30 أبريل الماضى، على أن يستمر العمل إداريا بالمحكمة، فيما عدا ذلك نفاذا لقرارات دولة رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة العدل، تعطيل العمل بالمحاكم فى مصر، ضمن إجراءات الدولة الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وبعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعطيل الدراسة فى المدارس، وما اتخذته الحكومة من إجراءات تعليق التجمعات لمواجهة الفيروس القاتل.

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وعادت اليوم، عددا من الدوائر للعمل وهى، الدوائر الجنائية، حيث تبدأ عملها فى الأسبوع الأول من شهر مايو، على أن يقتصر العمل على يومين فقط من أيام الدور المقررة 6 أيام. ودوائر شئون الأسرة، حيث تنطق بالأحكام في القضايا المحجوزة للحكم فقط والتي تم مد أجل الحكم فيها للظروف الاستثنائية وتأجيل ماعدا ذلك لدور مقبل.

وأيضا دوائر نقض الجنح، نظرا لأن العمل فى قضايا طعون نقض الجنح يتم دون حضور خصوم أو جمهور، ونظرا إن عدد تلك القضايا قد بلغ أكثر من 60 ألف طعن، فتقرر مباشرة دوائر طعون نقض الجنح عملها اعتبارا من دور مايو. وكذلك دوائر طلبات رجال القضاء، نظرا لأن العمل فى قضايا طلبات القضاة وأسرهم سواء العاملين أو المتقاعدين، تنظر دون حضور الخصوم.

كان المستشار بدرى عبد الفتاح رئيس محكمة استئناف القاهرة، أعلن أن عدد القضايا الجنائية التى تم تأجيلها إداريا خلال الفترة الماضية منذ القرار الصادر بالتأجيل بلغ أكثر من 8 آلاف جناية. وأصدر رئيس محكمة استئناف القاهرة منذ منتصف مارس الماضى أكثر من قرار يتعلق بتأجيل القضايا إداريا، تماشيا مع الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمنع التكدس والزحام ولوقف تفشى فيروس كورونا المستجد، وكان آخرها قراره بمد تأجيل الجلسات حتى 30 أبريل الجارى.

لكن المستشار بدرى عبد الفتاح أصدر القرار رقم 145 لسنة 2020، والذى قرر فيه مباشرة الدوائر الجنائية عملها بداية من الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل، على أن يقتصر العمل على يومين فقط من أيام الأسبوع.