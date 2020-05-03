شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان لـ"النواب": عدم مراعاة المسافات الآمنة أمر مرفوض تماماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

طالب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس بمراعاة ضوابط المسافات الأمنة كأحد الإجراءات الأحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، بتأكيده أن الإخلال بها أمر مرفوض تماما، منتقداً حديث النواب مع بعضهم البعض داخل القاعة الرئيسية للبرلمان، أثناء انعقاد الجلسة ولاسيما في ظل هذه الظروف.

وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد أثناء مناقشة عدد من القضايا الهامة،"نحن في ظل ظروف لا تسمح بالحديث بهذه الصور، والبعض لا يراعي المسافات الأمنة، وهذا مرفوض تماما يا سادة ".

وتشهد الجلسة العامة مناقشة عدد من القضايا الهامة، ومنها تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2018/2019

ويتضمن تقرير اللجنة 12 توصية من اللجنة للحكومة، منها المطالبة ببتشكيل لجنة من جهاز المحاسبات، والرقابة الإدارية لحصر كافة المشروعات المتوقف تنفيذها، وأسباب التوقف، والتوصية بحصر شامل للمبالغ التي تقاضاها كبار المسئولين من موازنات الصناديق الخاصة والأعمال المسندة لهم، بالإضافة إلى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور.

كما تضمنت التوصيات فحص أرصدة الديون المستحقة للحكومة وإجراءات تحصيلها، وكذلك تكليف المحاسبات بحصر كافة المشروعات المتوقفة واعداد تقرير عن انظمة الضبط والرقابة الداخلية بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة.

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