شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر بذكرى العاشر من رمضان: انتصار عسكرى تحدث عنه العالم وأعاد سيناء الحبيبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت مشيخة الأزهر الشريف، بذكرى انتصارات العاشر من رمضان وتحرير أرض سيناء من العدوان الاسرائيلي، وكتب الحساب الرسمي لمشيخة الازهر على "تويتر"، منذ قليل، لإحياء ذكرى الانتصار العظيم: "في العاشر من رمضان 1393هجريًّا/ السادس من أكتوبر 1973م عبرت قواتنا المسلحة قناة السويس، واستطاعت بفضل الله اجتياز خط بارليف المنيع واستعادة سيناء الحبيبة من يد المحتل الصهيوني في انتصار عسكري تحدث عنه العالم أجمع، مشيدًا بشجاعة وبسالة خير أجناد الأرض".





وكان قد قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن انتصار العاشر من رمضان جسد قدرة المصريين علي قهر المستحيل،، مشيرا في تدوينه له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، قائلا:" يهل علينا اليوم ذكرى انتصار العاشر من رمضان، أحد أعظم ايام مصر في تاريخها الحديث والذي صنعته العسكرية المصرية ليبقي ذكراه خالدة في وجداننا جميعاً.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، " العاشر من رمضان ليس فقط يوم العزة والكرامة، بل لأنه جسد قدرة المصريين على قهر المستحيل بدقة التخطيط، وبجسارة التنفيذ ... ليصبح ذلك اليوم نموذجاً ملهماً ومنهج عمل للعبور الي المستقبل".

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وعلى جانب آخر، أعلنت إدارة الجامع الأزهر، اليوم الأحد 10 من رمضان 1441 هـ، عن إقامة صلاتى التراويح والتهجد بدءًا من العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك بالجامع الأزهر بأئمة الجامع وعمَّاله فقط وبدون جمهور.

كما أكدت إدارة الجامع أن صلاتي التراويح والتهجد سيتم بثهما عبر الصفحة الرسمية للجامع الأزهر على «فيسبوك» وقناة الجامع الأزهر على يوتيوب -بمشيئة الله تعالى.

وطالبت إدارة الجامع الأزهر جموع المسلمين بالالتزام بأداء سنة التراويح والتهجد في منازلهم، والابتعاد عن التجمعات والتزاحم، مع ضرورة الالتزام بكافة التدابير الاحترازية التي حددتها الجهات الصحية.