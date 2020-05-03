شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. القوات المسلحة: مقتل 126 تكفيريا وتنفيذ 22 مداهمة و16 عملية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365، العديد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها إعلان القوات المسلحة تعلن مقتل 126 تكفيريا وتنفيذ 22 مداهمة و16 عملية نوعية.

القوات المسلحة تعلن مقتل 126 تكفيريا وتنفيذ 22 مداهمة و16 عملية نوعية

أصدرت القوات المسلحة بيانا عاجلا حول استكمال الأعمال البطولية التى يخوضها أبطال القوات المسلحة والشرطة، والنجاحات المتتالية فى ملاحقة ودحر العناصر الإرهابية بسيناء، والقضاء على البنية التحتية للعناصر الإرهابية واستمرارًا لتحقيق النجاحات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

الرئيس السيسي: انتصار العاشر من رمضان جسد قدرة المصريين على قهر المستحيل

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن انتصار العاشر من رمضان جسد قدرة المصريين على قهر المستحيل، مشيرا فى تدوينه له عبر مواقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، قائلا: " يهل علينا اليوم ذكرى انتصار العاشر من رمضان، أحد أعظم أيام مصر فى تاريخها الحديث والذى صنعته العسكرية المصرية ليبقى ذكراه خالدة فى وجداننا جميعًا.

وزير المالية: لا زيادة فى أسعار البنزين والسولار بعد فرض رسوم جديدة..فيديو

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الرسوم الجديدة التى سيتم فرضها على البنزين والسولار لن يترتب عليها أى زيادة فى أسعار البنزين والسولار الحالية، لافتا إلى أن ذلك سيحدث نتيجة عملية الحسابات عن التغيرات الناتجة فى أسعار البنزين والسولار الفترة الماضية، موضحا أنه كان هناك مساحة لتخفيض السعر للمواطن ووجود وفر للخزانة العامة فى نفس الوقت.

البرلمان يوافق على تعديلات قانون هيئة الشرطة فى مجموع مواده

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، فى مجموع مواده، مع إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة بعد مراجعته بقسم التشريع فى مجلس الدولة.

رئيس الوزراء يتفقد الجزء الثانى من المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، حاليا الجزء الثانى من المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق.





"التضامن" تبدأ اليوم صرف معاشات مايو لمن يتقاضون 1000 جنيه فأقل

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى اليوم الأحد صرف جميع معاشات شهر مايو لمن يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف والذين يقومون بالصرف من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد.

انفراد بالصور والوثائق.. حوارات صحفية أجراها الشهيد منسى فى مدرسته بالشرقية

حصل الخليج 365، على نص الحوارات التى أجراها الطالب أحمد منسى فى مدرسته بقرية سنهوت بمحافظة الشرفية، الشهيد ومن بينها حوار مدير الإدارة التعليمية، الذى سأله فيه المنسى، قائلًا:" ماهى نصائحك للمعلمين والتلاميذ، فأجاب مدير الإدارة وقتها " إيمان المدرس برسالته والتى يجب أن يؤدها على أكمل وجه، وللتلاميذ يجب الاستفادة من وقتهم فى تحصيل اكبر قدر من العمل ولا يجب إهداره فى اللعب ومشاهدة التلفزيون .

طلاب الثانى الثانوى يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية دون أعطال تقنية وفنية

تمكن طلاب الصف الثانى الثانوى العام من الدخول على منصة الامتحان الالكترونى من المنازل لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى دون مشكلات فنية أو تقنية، مؤكدين عدم وجود أعطال فى سيستم الامتحان الإلكترونى.

Advertisements

رئيس النواب مهنئا السيسى بـ10 رمضان: شهداؤنا جعلوا الوطن أغلى من الحياة

بعث الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان.

وجاءت نص البرقية: "أنه لمن دواعى سرورى أن أنقل إليكم باسمى واسم نواب شعب مصر العظيم، خالص التهنئة القلبية بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان.. ذكرى بطولات وانتصارات رجال قواتنا المسلحة الباسلة، وتضحياتهم التى سطرتها دماؤهم الذكية، يوم سالت على أرض سيناء وقودًا لنصر غاب عنا، فحققناه يوم العبور العظيم، فصدق الله وعده وأعز جنده وارتفعت راياتنا عالية، واستعادت الأمة كرامتها، وتأكد للعالم جلال عزتنا وقوة إرادتنا".

رحلة استثنائية لمصر للطيران لإعادة 302 مصرى من العالقين بأمريكا

غادرت مطار القاهرة الدولى، اليوم الأحد، رحلة استثنائية لشركة مصر للطيران فى طريقها إلى واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، لإعادة مجموعة من المصريين العالقين فى أمريكا، نتيجة تفشى فيروس كورونا المستجد وتعليق الرحلات الجوية كإجراء احترازى لمواجهة الفيروس ومنع انتشاره عبر المسافرين .

الإسكان: بدء سداد مقدمات حجز 1061 وحدة سكنية بمشروع "دار مصر" بـ5 مدن جديدة

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه يبدأ اليوم الأحد 3/5/2020، التسجيل إليكترونيًا، لحجز 1061 وحدة سكنية بالدورين (الأرضى – الأخير) بمشروع "دار مصر"، بـ5 مدن جديدة (15 مايو – السادات – العاشر من رمضان – بدر – برج العرب الجديدة)، موضحًا أنه سيبدأ يوم الأحد المقبل 10/5/2020، فتح باب التسجيل إليكترونيًا لحجز 2662 وحدة سكنية بالدورين (الأرضى – الأخير) بمشروع "سكن مصر"، بـ8 مدن جديدة (6 أكتوبر الجديدة – العبور – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – بدر – ناصر "غرب أسيوط" – المنيا الجديدة – غرب قنا).

طقس مائل للحرارة اليوم وشبورة بالقاهرة الكبرى والعظمى بالعاصمة 31 درجة

يشهد اليوم الأحد، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى طقس مائل للحرارة نهارا مائل شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهارا بارد ليلا، والرياح معتدلة .

​الأزهر يعلن بث صلاة التراويح والتهجد فى العشر الأواخر من رمضان بالأئمة والعمال

أعلنت إدارة الجامع الأزهر، اليوم الأحد 10 من رمضان 1441 هـ، عن إقامة صلاتى التراويح والتهجد بدءًا من العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك بالجامع الأزهر بأئمة الجامع وعمَّاله فقط وبدون جمهور.

وزير المالية للبرلمان: الدولة تنحاز للمواطن ونسعى للحفاظ على وضعنا الاقتصادى

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة تنحاز للمواطن أولا، وتضع نصب أعينها مستقبل الدولة الاقتصادى، وتأمين مستقبل المواطن، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل القانون 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

الأزهر بذكرى العاشر من رمضان: انتصار عسكرى تحدث عنه العالم وأعاد سيناء الحبيبة

احتفلت مشيخة الأزهر الشريف، بذكرى انتصارات العاشر من رمضان وتحرير أرض سيناء من العدوان الاسرائيلى، وكتب الحساب الرسمى لمشيخة الازهر على "تويتر"، منذ قليل، لإحياء ذكرى الانتصار العظيم: "فى العاشر من رمضان 1393هجريًّا/ السادس من أكتوبر 1973م عبرت قواتنا المسلحة قناة السويس، واستطاعت بفضل الله اجتياز خط بارليف المنيع واستعادة سيناء الحبيبة من يد المحتل الصهيونى فى انتصار عسكرى تحدث عنه العالم أجمع، مشيدًا بشجاعة وبسالة خير أجناد الأرض".