شكرا لقرائتكم خبر عن قاتل بقال بنى سويف يعترف: "دبحته عشان أسرق 12 علبة سجاير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "12 علبة سجاير كانت السبب"، بهذه الكلمات اعترف قاتل جاره في بني سويف، قائلاً:" أقطن بالقرب من جاري البقال، ونظراً لحاجتي للمال، قررت التوجه له لسرقة الأموال وكميات من السجائر".

وأضاف المتهم في اعترافاته:" تسللت لمنزل الضحية، الذي أحسن استقبالي وأعد لي كوب شاي، إلا أنني غافلته وقتلته وسرقت السجائر وأموال وهاتفين محمول وهربت".

تلقى مركز شرطة الفشن بمديرية أمن بنى سويف بلاغاً من أهالى قرية شنرا بدائرة المركز بالعثور على جُثة "بقال" بداخل غرفة مُلحقة بمحل بقالة خاص به مسجاة على ظهرها موثوق اليدين وبها جروح قطعية بالوجه والرأس وجرح غائر بالرقبة وسلامة جميع منافذ الغرفة .

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تم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الواقعة "عامل - مقيم بذات القرية"، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه ، وبمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة.

وقال المتهم، إنه نظراً لكونه جار للمجنى عليه وعلمه باحتفاظه بمبالغ مالية فعقد العزم على قتله وسرقته، مضيفاً أنه فى سبيل تنفيذ مخططه الإجرامى أعد قطعة من الحديد وحبل وتوجه لمنزل المجنى عليه حيث استضافه الأخير، وأثناء إعداده مشروب له باغته وتعدى عليه بالضرب على رأسه بالقطعة الحديدية ، فقاومه المجنى عليه وحاول الإمساك به فاستل سكين من الغرفة وتعدى عليه بالضرب بها محدثاً إصابته التى أودت بحياته ، وعقب ذلك أوثقه بالحبل واستولى على "مبلغ مالى ، 2 هاتف محمول، 12 علبة سجائر".

تم بإرشاد المتهم ضبط السكين المستخدمة فى ارتكاب الواقعة والهاتفين المستولى عليهما، وقرر المتهم بإنفاقه المبلغ المالى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .