شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: غدا استمرار ارتفاع درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 32 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا الإثنين، استمرار ارتفاع درجات الحرارة ، حيث تشهد القاهرة الكبرى والوجه البحرى نهارا طقس مائل للحرارة غائم جزئى، كما يسود طقس معتدل غائم وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية، ويسود طقس حار على شمال الصعيد يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد مشمس.

وكشف الخبراء، عن حالة الطقس ليلا ، حيث يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى ، ويسود طقس بارد على السواحل الشمالية، وطقس لطيف على شمال وجنوب الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين، بالقاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجات، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 16 درجات، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 15 درجات، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجات، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجات، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة.

Advertisements

و يشهد اليوم الأحد، استمرار ارتفاع درجات الحرارة ، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى طقس مائل للحرارة نهارا مائل شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهارا بارد ليلا، والرياح معتدلة .

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على وسط سيناء، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة تنشط على بعض المناطق ، وفى شمال الصعيد طقس حار نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة ، ويشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، والرياح معتدلة.