شكرا لقرائتكم خبر عن للأسف.. اختبارات كورونا قد تخدعك رغم سلبيتها "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع انتشار جائحة فيروس كورونا على مستوى العالم بشكل مقلق، قد تكون بعض الاختبارات سلبية ولكن هذه النتيجة تكون كاذبة، ما يؤدى للمزيد من العدوى، لأنه لن يُطلب من الشخص فى حال سلبية الاختبار اتباع قواعد الحجر الصحي. لمعرفة التفاصيل تابع الفيديو التالى.. Advertisements

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