شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. إصابة ثلثى البشر العلاج الوحيد لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وكالة بلومبيرج الأمريكية دراسة تحذر من أن كورونا سيتسمر فى موجات حتى 2022، ولن يتم السيطرة عليه قبل إصابة 5 مليارات شخص أى ثلثى سكان الأرض.

الدراسة أعدها مركز أبحاث وسياسات الأمراض المعدية بجامعة مينيسوتا الأمريكية، تنصح بإبلاغ المواطنين أن الوباء سينتهى لكن المرض سيستمر فى موجات .

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فى الفيديو التالى نستعرض تفاصيل تلك الدراسة وما جاء فيها .