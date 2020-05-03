فيديو.. إصابة ثلثى البشر العلاج الوحيد لكورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وكالة بلومبيرج الأمريكية دراسة تحذر من أن كورونا سيتسمر فى موجات حتى 2022، ولن يتم السيطرة عليه قبل إصابة 5 مليارات شخص أى ثلثى سكان الأرض.
الدراسة أعدها مركز أبحاث وسياسات الأمراض المعدية بجامعة مينيسوتا الأمريكية، تنصح بإبلاغ المواطنين أن الوباء سينتهى لكن المرض سيستمر فى موجات .
فى الفيديو التالى نستعرض تفاصيل تلك الدراسة وما جاء فيها .
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