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فيديو.. إصابة ثلثى البشر العلاج الوحيد لكورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وكالة بلومبيرج الأمريكية دراسة تحذر من أن سيتسمر فى موجات حتى 2022، ولن يتم السيطرة عليه قبل إصابة 5 مليارات شخص أى ثلثى سكان الأرض.

الدراسة أعدها مركز أبحاث وسياسات الأمراض المعدية بجامعة مينيسوتا الأمريكية، تنصح بإبلاغ المواطنين أن الوباء سينتهى لكن المرض سيستمر فى موجات .

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فى الفيديو التالى نستعرض تفاصيل تلك الدراسة وما جاء فيها  .

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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